وفاة الشاعر والأديب الكويتي عبد العزيز سعود البابطين

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توفي، يوم امس الجمعة، الشاعر والأديب ورجل الأعمال عبد العزيز سعود البابطين عن عمر ناهز 87 عاما، ونعاه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت.وجاء في بيان للمجلس أن الراحل "من أبرز رجال الثقافة والشعر في المشهد الثقافي الكويتي والعربي، إذا إنه أصدر عدة دواوين شعرية، كما أنه ترأس مجموعة البابطين للإبداع الشعري، وتقلد عددا من المناصب في عدد من المؤسسات التعليمية والأدبية في الوطن العربي".أصدر البابطين ديوانه الأول عام 1995 بعنوان "بوح البوادي"، بينما جاء ديوانه الثاني في عام 2004 بعنوان "مسافر في القفار". أما ديوانه الثالث الذي صدر عام 2017 فحمل عنوان "أغنيات الفيافي".وأصدر كتابا عام 2017 بعنوان "تأملات من أجل السلام" باللغتين العربية والإنجليزية.وأسس عام 1989 مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية التي انطلقت من القاهرة تحت اسم "مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري" باعتبارها مؤسسة ثقافية غير ربحية تمنح جوائز للشعراء وتصدر دواوين أدبية.وحصل على الدكتوراه الفخرية من عدة جامعات منها الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة اليرموك الأردنية عام 2001 والدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من جامعة جوي في قرغيزستان عام 2002 والدكتوراه الفخرية من جامعة الكويت عام 2015 تقديرا لإسهاماته المادية وجهوده الأدبية والأكاديمية لنشر اللغة العربية.