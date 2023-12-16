السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة الشاعر والأديب الكويتي عبد العزيز سعود البابطين

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الشاعر والأديب الكويتي عبد العزيز سعود البابطين
الدوحة - توفي الشاعر والأديب ورجل الأعمال عبد العزيز سعود البابطين عن عمر ناهز 87 عاما، ونعاه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت.
وجاء في بيان للمجلس، أن الراحل "من أبرز رجال الثقافة والشعر في المشهد الثقافي الكويتي والعربي، إذ إنه أصدر دواوين شعرية عدة، كما أنه ترأس مجموعة البابطين للإبداع الشعري، وتقلد عددا من المناصب في عدد من المؤسسات التعليمية والأدبية في الوطن العربي".اضافة اعلان
أصدر البابطين ديوانه الأول في العام 1995 بعنوان "بوح البوادي"، بينما جاء ديوانه الثاني في العام 2004 بعنوان "مسافر في القفار". أما ديوانه الثالث الذي صدر العام 2017 فحمل عنوان "أغنيات الفيافي".
وأصدر كتابا في العام 2017 بعنوان "تأملات من أجل السلام" باللغتين العربية والإنجليزية.
وأسس في العام 1989، مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية التي انطلقت من القاهرة تحت اسم "مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري" باعتبارها مؤسسة ثقافية غير ربحية تمنح الجوائز للشعراء وتصدر دواوينا أدبية.
وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعات عدة منها، الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة اليرموك الأردنية العام 2001، والدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من جامعة جوي في قرغيزستان العام 2002، والدكتوراه الفخرية من جامعة الكويت العام 2015، تقديرا لإسهاماته المادية وجهوده الأدبية والأكاديمية في نشر اللغة العربية. -(الجزيرة نت)
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