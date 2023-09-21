الخميس 21 أيلول 2023
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وفاة الفنان الأردني خالد الطريفي

الفنان الأردني الراحل خالد الطريفي
الفنان الأردني الراحل خالد الطريفي
انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم الخميس الفنان والمسرحي خالد الطريفي، وسيشيع جمانه يوم غد الجمعة.

يذكر أن خالد الطريفي المولود بتاريخ 25 آذار/ مارس 1955 مخرج وممثل أردني مسرحي من مواليد مدينة الزرقاء الأردنية، ومقيم في العاصمة عمان.اضافة اعلان

وحصل الراحل على شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية من جامعة بغداد عام 1979 كما درس في القاهرة من عام 1974 حتى 1977، وفي العام 1983 عمل في تدريس فن التمثيل بدار الفن، ومحاضرا غير متفرغ في الجامعة الأردنية، كما أشرف على مشاريع التخرج لطلبة المسرح في الجامعة الأردنية، وأدار ورشة وهندسة الفضاء المسرحي في الهيئة العربية للمسرح، وهو عضو رابطة نقابة الفنانين الأردنيين وعضو في هيئتها الإدارية، وعضو في لجان وهيئات ومؤسسات؛ منها: المجلس الوطني التأسيسي للثقافة والفنون، اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان المسرح الأردني.

يشار إلى أن للفنان خالد الطريفي العديد من الأعمال التلفزيونية وأحدثها مشاركته بدور بطولة في مسلسل زين الذي انطلق عرضه نهاية عام 2013.

أعماله:

1974  شاطئ الزيتون تمثيل- في أكاديمية الفنون القاهرة.

1976  العتمة تمثيل – الجامعة الأمريكية القاهرة.

1977  الفرافير تمثيل – نادي مخيم الحسين – عمان.

1982  قرية الشيخ حماد تمثيل – دائرة الثقافة والفنون.

1982  طريق السلامة تمثيل – دائرة الثقافة والفنون.

1983  دم دم تك تمثيل وإعداد وإخراج – الفوانيس.

1983  سنابل حلمة طوط طاط طيط تمثيل وإخراج – الفوانيس.

1984  فرقة مسرحية وجدت مسرحاً فمسرحت هاملت تمثيل وإخراج – الفوانيس.

1984  شمشون ودليلة إخراج.

1984  رحلة حرحش تمثيل وإخراج – الفوانيس.

1985  خريفة شعبية تمثيل وإخراج – رابطة الفنانين الأردنيين.

1985  وحدي في بيت الجنون إخراج وسينوغرافيا – رابطة الفنانين الأردنيين.

1986  راوي مسرحي يمسرح أوديب تمثيل وإخراج وسينوغرافيا – دائرة الثقافة والفنون.

1987  الطراطير إخراج وسينوغرافيا – إنتاج خاص.
1987  حان وقت الفنتازيا تمثيل وإعداد وإخراج وسينوغرافيا – دائرة الثقافة والفنون.

1991  عرس الأعراس إخراج وسينوغرافيا – مهرجان المسرح الأول.

1992  سر الماورد تمثيل وإخراج وسينوغرافيا – مهرجان المسرح الثاني.

1993  أنت مش أنت تمثيل وإخراج وسينوغرافيا – مهرجان جرش.

1994  موسم النبي موسى إخراج وسينوغرافيا – إنتاج خاص.

1995  يا سامعين الصوت تمثيل وكتابة وإخراج – وزارة الثقافة.

1996  سوبرماركت رمضان تمثيل وكتابة وإخراج – مسرح المسرح.

1996  سلطان وسلطانة تمثيل وكتابة وإخراج – مسرح المسرح.

1996  عرار تمثيل وكتابة وإخراج – وزارة الثقافة.

1996  سيرة سالم إخراج – فرقة الحنونة.

1998  غندرة تمثيل وكتابة وإخراج – مسرح المسرح.

1999  عجب العجيب كتابة – مدرسة البكالوريا.

2002  عباءة الدنيا إخراج وسينوغرافيا – وزارة الثقافة.

2003  مملكة النمل فيلم – كتابة نص وسيناريو.

2007  ضحك ولعب ودم وحب نص وسينوغرافيا وإخراج – أمانة عمان.

2007  ملحمة فرج اللهإخراج وسينوغرافيا وتمثيل – وزارة الثقافة.

2007  أنا لحبيبي تمثيل – إنتاج خاص.

2008  طرحة شمس نص سينوغرافيا وإخراج – فرقة الروابي.

2008  تعليلة سلطية سينوغرافيا وإخراج – وزارة الثقافة.

2009  حطي على النار يا جدة سينوغرافيا وإخراج – فرقة الحنونة.

2009  حلم اسمه ليلة حب إشراف وسينوغرافيا وإخراج – الهيئة العربية للمسرح.

الجوائز:

1987  جائزة أفضل تقنية في مهرجان قرطاج المسرحي.

1987  جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح الأردني الأول.

1991 جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح الأردني الثاني.

1992  جائزة أفضل ممثل في مهرجان المسرح الأردني الثاني.

1994 تكريم رابطة الفنانين.

1995 تكريم من نقابة الفنانين.
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