وفاة الفنان البحريني القدير سعد الجزاف

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توفي الفنان البحريني سعد الجزاف عن عمر يناهز 78 عاما، صباح اليوم الخميس، بعد أيام من دخوله المستشفى إثر نزف دماغي.وعلى مدى 4 عقود، ساهم الجزاف في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والإذاعية، وأنجز أكثر من 40 عملا مسرحيا، أبرزها مسرحية "السيد"، التي حظيت بشهرة كبيرة في الوطن العربي.وشارك الجزاف أيضا في أبرز المسلسلات البحرينية، منها "نيران" و"سوالف أم هلال" و"الكلمة الطيبة"، وغيرها، بالإضافة إلى مشاركته في أول فيلم بحريني طويل، "الحاجز"، من إخراج بسام الذوادي.يذكر أن تجربة الجزاف الغنية وثّقت في كتاب حمل عنوان "سعد الجزاف 50 عاما من العطاء".وشكّل اعتزال الجزاف العمل الفني الذي امتد لواحد وأربعين عاما، صدمة للمسرحيين في البحرين.وسيشيّع جثمانه بعد صلاة العصر في مقبرة المحرق. RT