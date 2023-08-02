الأربعاء 02 آب 2023
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وفاة الكاتب الفلسطيني زكريا محمد عن 73 عاماً

الكاتب الفلسطيني زكريا محمد
الكاتب الفلسطيني زكريا محمد
توفي اليوم الشاعر الفلسطيني زكريا محمد عن عمر ناهز 73 عاماً.

وولد زكريا في الزاوية في محافظة نابلس عام 1950، وكان شاعرا وكاتبا وباحثا فلسطينيا، عمل محررًا وكاتبًا صحفيًّا منذ الثمانينيات. له عدة كتب في الشعر والرواية والميثولوجيا وأدب الأطفال. وهو عضو مؤسس وعضو مجلس الأمناء لمركز مسارات.اضافة اعلان

حياته


ولد في الزاوية بالقرب من نابلس عام 1950 ودرس الأدب العربي في جامعة بغداد. بعد تخرجه في عام 1975 انتقل إلى بيروت وعمل في الصحافة.

عمل منذ الثمانينيات في في منابر إعلامية وثقافية فلسطينية مختلفة في بيروت وعمّان ودمشق، أهمها مجلات «الحرية»، و «الفكر الديمقراطي». عاد إلى فلسطين عام 1994 وتولى منصب نائب رئيس تحرير مجلة «الكرمل» التي ترأسها محمود درويش. يقيم اليوم في رام الله حيث يعمل صحفيا ومحررا ومدربا على الكتابة الإبداعية.




أبرز أعماله



ديانة مكّة في الجاهليّة: كتابُ الميسر والقداح، دار الناشر، رام الله، 2014 - وقد اتهمه الباحث التونسي محمد الحاج سالم بانتحال أجزاء من أطروحته للدكتوراه الصادرة عام 2009، وعنوانها «من الميسر الجاهلي إلى الزكاة الإسلاميّة: قراءة إناسيّة في نشأة الدولة الإسلاميّة الأولى»، في أجزاء من هذا الكتاب، وهو ما أنكره الكاتب وهدد برفع قضية تشهير ضد صاحب الادعاء.

ديانة مكّة في الجاهليّة: الحمس والطلس والحلّة، دار الأهلية، عمّان
مضرّط الحجارة: كتابُ اللقب والأسطورة
ذاتُ النحيين: الأمثال الجاهليّة بين الطقس والأسطورة
نقوشٌ عربيّة قبل الإسلام
اللغز والمفتاح: رُقم دير علا ونقوس سيناء المبكّرة.
نخلة طيء - كشف سر الفلسطينيين القدماء، 2003
عبادة إيزيس وأوزيريس في مكة الجاهلية، 2009

أدب أطفال


أول زهرة في الأرض
مغني المطر

روايات


العين المعتمة، اتحاد الكتاب الفلسطينيين، القدس، 1997
عصا الراعي، مؤسسة الأسوار، عكا، 2003

شعر

قصائد أخيرة، 1980
أشغال يدوية، 1990
الجواد يجتاز أسكدار،1994
ضربة شمس، 2003
حجر البهت، 2008



كشتبان، دار الناشر، رام الله، 2014[9]
علندي، دار الناشر، رام الله، 2016[3]
زرواند، دار الناشر، رام الله، 2021






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