وفاة الكاتب الفلسطيني زكريا محمد عن 73 عاماً

اضافة اعلان

حياته



أبرز أعماله



أدب أطفال



روايات



شعر



















وولد زكريا في الزاوية في محافظة نابلس عام 1950، وكان شاعرا وكاتبا وباحثا فلسطينيا، عمل محررًا وكاتبًا صحفيًّا منذ الثمانينيات. له عدة كتب في الشعر والرواية والميثولوجيا وأدب الأطفال. وهو عضو مؤسس وعضو مجلس الأمناء لمركز مسارات.ولد في الزاوية بالقرب من نابلس عام 1950 ودرس الأدب العربي في جامعة بغداد. بعد تخرجه في عام 1975 انتقل إلى بيروت وعمل في الصحافة.عمل منذ الثمانينيات في في منابر إعلامية وثقافية فلسطينية مختلفة في بيروت وعمّان ودمشق، أهمها مجلات «الحرية»، و «الفكر الديمقراطي». عاد إلى فلسطين عام 1994 وتولى منصب نائب رئيس تحرير مجلة «الكرمل» التي ترأسها محمود درويش. يقيم اليوم في رام الله حيث يعمل صحفيا ومحررا ومدربا على الكتابة الإبداعية.ديانة مكّة في الجاهليّة: كتابُ الميسر والقداح، دار الناشر، رام الله، 2014 - وقد اتهمه الباحث التونسي محمد الحاج سالم بانتحال أجزاء من أطروحته للدكتوراه الصادرة عام 2009، وعنوانها «من الميسر الجاهلي إلى الزكاة الإسلاميّة: قراءة إناسيّة في نشأة الدولة الإسلاميّة الأولى»، في أجزاء من هذا الكتاب، وهو ما أنكره الكاتب وهدد برفع قضية تشهير ضد صاحب الادعاء.ديانة مكّة في الجاهليّة: الحمس والطلس والحلّة، دار الأهلية، عمّانمضرّط الحجارة: كتابُ اللقب والأسطورةذاتُ النحيين: الأمثال الجاهليّة بين الطقس والأسطورةنقوشٌ عربيّة قبل الإسلاماللغز والمفتاح: رُقم دير علا ونقوس سيناء المبكّرة.نخلة طيء - كشف سر الفلسطينيين القدماء، 2003عبادة إيزيس وأوزيريس في مكة الجاهلية، 2009أول زهرة في الأرضمغني المطرالعين المعتمة، اتحاد الكتاب الفلسطينيين، القدس، 1997عصا الراعي، مؤسسة الأسوار، عكا، 2003قصائد أخيرة، 1980أشغال يدوية، 1990الجواد يجتاز أسكدار،1994ضربة شمس، 2003حجر البهت، 2008كشتبان، دار الناشر، رام الله، 2014[9]علندي، دار الناشر، رام الله، 2016[3]زرواند، دار الناشر، رام الله، 2021