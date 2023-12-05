الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
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وفاة المنتجة السينمائية ناهد فريد شوقي

وفاة المنتجة السينمائية ناهد فريد شوقي
وفاة المنتجة السينمائية ناهد فريد شوقي
  غيب الموت، الثلاثاء، المنتجة السينمائية المصرية الشهيرة ناهد فريد شوقي، نجلة الفنان المصري الراحل فريد شوقي من زوجته الفنانة الراحلة هدى سلطان، عن عمر ناهز 72 عاما.اضافة اعلان
وأعلنت الفنانة آية سماحة زوجة نجل المنتجة رحيلها عبر تغريدة لها على مواقع التواصل، وفق ما نشر على موقع "العربية. نت".
وناهد فريد شوقي من مواليد العام 1950، وهي أخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.
كان ابنها فريد المرشدي من زوجها الأول قد تزوج من الفنانة سوسن بدر ثم تزوج ثانيا من الفنانة داليا البحيري وأنجب منها ابنته "قسمت" ولقي مصرعه في حادث سيارة منذ سنوات، كما لها ابنة أخرى فنانة وهي ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.
قدمت المنتجة الراحلة عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم "هيستريا" الذي قام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي، وعملت مشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.
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