43 عملا فنيا في معرضين لفنانين أردنيين وإيطاليين

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افتتح معرضان جماعيان لفنانين أردنيين وإيطاليين متخصصين في فنون الفسيفساء، مساء أول من أمس، في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة.وحضرت حفل الافتتاح مندوبة عن الأميرة وجدان الهاشمي رئيسة الجمعية الملكية للفنون الجميلة، الأميرة بسمة بنت علي.ويضم المعرضان اللذان جاء الأول منهما تحت عنوان "المدن اللامرئية.. مادبا ورافينا"، والثاني بعنوان "مع الموزاييك.. المعاصرة في رافينا"، 43 عملا فنيا منوعا ومختلف الأحجام.وحضرت حفل الافتتاح، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وعدد من المسؤولين الإيطاليين في بلدية رافينا والفنانين الأردنيين والإيطاليين المشاركين.وقال مدير عام المتحف الدكتور خالد خريس في كلمة خلال الافتتاح: "إن هذين المعرضين اللذين يستمران حتى 14 من آب(أغسطس) المقبل، يقامان بالتعاون مع منتدى التعاون الأردني الإيطالي.من جهتها، أعربت نائبة رئيس بلدية مدينة رافينا الإيطالية آنا جوليا راندي، عن سعادتها بإقامة المعرضين في الأردن، ما يعزز العلاقات الثنائية، ولا سيما الثقافية بين البلدين الصديقين تحت عنوان السلام، مثمنة جهود المتحف وجميع القائمين على إنجاح هذه الفعالية.وأشارت، إلى أن اسم المعرض يستعير عنوانه من رواية الكاتب الإيطالي إيتالو كالفينو، بحيث يكتشف الفنانون موضوعات آسرة ضمن إبداعاتهم الفسيفسائية.وأكد نائب رئيس إقليم "إميليا رومانيا"، أهمية تعاون المعارض الفنية في إيطاليا والأردن لتعزيز مشاعر المحبة وأواصر الصداقة والتواصل والتعارف بين الشعبين الصديقين، معربا عن أمله بأن تتسع آفاق التعاون الفني بين الأردن والإقليم ليشمل فنونا أخرى.وقال رئيس بلدية مادبا عارف الرواجيح: "إن علاقات التعاون والصداقة الوطيدة بين الأردن وإيطاليا تعود إلى عقود طويلة، وخصوصا ما يتعلق بمدينة مادبا حينما تأسست بالتعاون مع الخبراء والمختصين الإيطاليين أول مدرسة للفسيفساء العام 1992، والتي خرجت عشرات الحرفيين المؤهلين لإنتاج أعمال الموزاييك، وتحولت الى معهد في العام "2014.وبين، أن بلدية مادبا تعمل على تأسيس شبكة لفن الفسيفساء عبر المتوسط، مثلما تعمل على عقد مؤتمر "للمدن الفسيفسائية عبر المتوسط"، بالتعاون مع مدينة رافينا في 21 من شهر تشرين الأول(أكتوبر) المقبل.ويشارك في المعرض الأول الفنانون: سونيا الطوال، وبهاء جانخوت، ومحمد جميل من الأردن، وآنا فيليتا، إلينكو أوبرا، وباربارا ليفيراني، وكوكو، وإليسا بريغيو، وفيليىا غاروني من إيطاليا، إضافة إلى عمل فني من "معهد الفيسفساء" في مادبا.وأعاد المشاركون في أعمالهم، إنتاج لوحات من المجموعة الدائمة للمتحف بتقنية الموزاييك، وسيتم نقل المعرض بعد اختتامه إلى رافينا، ليتم عرضه كجزء من معرض البينالي الذي تحتضنه المدينة الإيطالية في تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، حيث سيكون بمثابة فرصة رائعة للفنانين الأردنيين للتعريف بهم وبأعمالهم الفنية المتميزة. -(بترا)