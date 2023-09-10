أبرزها التغير المناخي.. تحديات تؤخر الموسم الزراعي بوادي الأردن

حابس العدوان

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وادي الأردن- صعوبات وتحديات جمة يواجهها مزارعو وادي الأردن مع بدء موسم زراعة أراضيهم، أبرزها تداعيات التغيرات المناخية المتمثلة بارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى استمرار الإنتاج في المناطق الشفوية، وشح مياه الري، وارتفاع الكلف ونقص السيولة وغياب التمويل ونقص العمالة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي خلال الشتاء.كل ذلك، وفي ظل غياب تام للزراعات المبكرة، وضع مزارعين تحت حالة من الخوف والتردد، الأمر الذي قد يدفعهم إلى تأخير بداية الموسم إلى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.ويرى مزارعون في حديثهم إلى "الغد"، أن تلك العوامل دفعتهم إلى تأخير الموسم الزراعي في وادي الأردن خلال العقد الأخير، موضحين أنها أسهمت كذلك في إطالة عمر الإنتاج في المناطق الشفوية إلى وقت متأخر، ما اضطر مزارعي الوادي إلى تأخير مواعيد إنتاجهم لئلا تتضارب مع مواعيد الإنتاج الشفوي.وينقسم الموسم الزراعي بوادي الأردن إلى قسمين، هما الزراعة المبكرة التي تبدأ خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، وتزرع هذه الفترة عادة بالباذنجان، في حين تبدأ زراعة العروة التشرينية من منتصف أيلول (سبتمبر) وحتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، وتزرع بالمحاصيل الحقلية كالفلفل والخيار والكوسا والبندورة والبطاطا والمنتجات الخضرية الأخرى.المزارع وليد الفقير يؤكد، أن "وادي الأردن يشهد تراجعا كبيرا في الزراعات المبكرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي بالتزامن مع شح مياه الري"، لافتا إلى أن "هذه العوامل إضافة إلى نقص السيولة وغياب الدعم اللازم لبدء الزراعة سيؤدي إلى تأخير الزراعة للعروة التشرينية شهرا على الأقل".وأضاف الفقير، أن "المخاوف من نقص المياه في ظل تراجع معدلات الهطل المطري وتراجع مخزون السدود واستمرار تراجع الأوضاع التسويقية، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ونقص العمالة الزراعية الكافية، جميعها عوامل تشكل تحديات تواجه المزارعين للموسم المقبل"، مشيرا إلى أن "بدء زراعة الأراضي يبقى مرهونا بتحسن الأجواء وتوفر كميات مياه كافية لري الأشتال".ومن وجهة نظر المزارع نواش العايد، فإن "غالبية المزارعين سيحجمون عن زراعة أراضيهم خوفا من عدم كفاية المياه اللازمة للري في ظل ارتفاع معدلات التبخر جراء ارتفاع درجات الحرارة"، لافتا إلى أن "استمرار ارتفاع درجات الحرارة يزيد من فرص إصابة الأشتال بالأمراض الفطرية والآفات الحشرية ما يقلل من فرصة نجاح نموها".وأشار إلى أن "زراعة الأرض في ظل هذه التحديات تعد مغامرة، إذ إن المزارع سيجد نفسه مرغما على تحمل كلف طائلة لمكافحة الآفات الزراعية والتي يمكن تلافيها مع تساقط الأمطار"، متوقعا في الوقت ذاته أن "تتأخر مواعيد الزراعة إلى فترة أطول إذا ما استمرت الأوضاع المناخية السائدة".بدوره، قال المهندس الزرعي عواد البليلات لـ"الغد"، إن "تأخر الموسم الزراعي الحالي، يعود لجملة من الأسباب أهمها ارتفاع درجات الحرارة ونقص مياه الري، إضافة إلى التحديات الأخرى كارتفاع الكلف ونقص العمالة"، موضحا أن "التغير المناخي تسبب باختلال واضح في الدورات الزراعية وتغير في مواقيتها، إذ "أسهم في ترحيل مواعيد الزراعة خلال العشر سنوات الأخيرة لمدة شهر تقريبا".وأضاف البليلات، أن "شح مياه الري خلال الفترة الحالية، دفع معظم المزارعين إلى تأخير موعد الزراعة، كون فترة زراعة النبات تحتاج إلى كميات مضاعفة من المياه، وما يتوفر حاليا من حصص مائية لا يكفي لسد حاجة النبات"، لافتا إلى أن "استمرار الإنتاج الوفير من الخضار في المناطق الشفوية يلعب دورا مهما في تأخير الموسم الزراعي في وادي الأردن، إذ إن أي تضارب في الإنتاج الشفوي والغوري سيؤدي حتما إلى وجود كميات كبيرة في الأسواق وبالتالي انخفاض حاد بأسعار بيعها".وأكد، أن "غياب الأسواق التصديرية وتراجع الطلب محليا على الخضار يعد أحد أهم الأسباب التي تدفع المزارعين إلى تأخير مواعيد الزراعة"، داعيا المزارعين إلى "التريث في زراعة أراضيهم لحين تحسن الأجواء لضمان الوصول إلى بيئة مناسبة لنمو النبات وتلافي تحمل كلف إضافية".