الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الخضار عند مستويات ترضي مزارعي وادي الأردن

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مركبات محملة بالخضار لبيعها في سوق العارضة-(الغد)
وادي الأردن- رغم انخفاضها بنسبة 50 % مقارنة بالأسابيع الماضية، إلا أن أسعار الخضار في سوق العارضة المركزي استقرت عند مستويات مرضية للمزارعين، في حين لم يلمس المستهلك بعد هذا الانخفاض نتيجة تعدد الحلقات التسويقية، وفق معنيين بالقطاع.  اضافة اعلان
وكانت أسعار الخضار قد شهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال الأسابيع الماضية نتيجة النقص الحاد بالإنتاج وارتفاع الطلب، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بيعها للمستهلك بشكل كبير.
ويؤكد مدير سوق العارضة المركزي المهندس أحمد الختالين، أن أسعار جميع المحاصيل الزراعية في السوق انخفضت بنسب زادت على 50 % مقارنة بالأسابيع الماضية مدفوعة بزيادة الإنتاج الخضري في وادي الأردن، لافتا إلى أن واردات السوق وصلت إلى نسب مقاربة لنفس الفترة من المواسم الماضية.
ويوضح أن الكميات الواردة إلى السوق جيدة للغاية مقارنة بالمواسم الماضية خاصة وأنها لا تمثل مجمل الإنتاج بوادي الأردن، إذ يذهب جزء كبير منه إلى سوق عمان المركزي والأسواق المركزية الأخرى، مبينا أن الكميات الواردة للسوق تتراوح ما بين 250 – 300 طن يوميا.
ويضيف، أنه ورغم تراجع أسعار البيع إلا أنها حافظت على مستويات مرضية للمزارع، وأبقت على الحد الفارق بين الربح والخسارة، لافتا إلى أن هذا الانخفاض لم ينعكس على المستهلك بشكل كبير نتيجة تعدد الحلقات التسويقية.
ويشير إلى أن الموسم الحالي ما يزال إلى الآن الأفضل منذ عقود، إذ أن أسعار بيع معظم المحاصيل حافظت على مستويات جيدة بالنسبة للمزارعين، خصوصا مع زيادة المساحات بالزراعات التعاقدية، متوقعا أن تشهد الأسعار تحسنا خلال الفترة المقبلة مع بدء أربعينية الشتاء والتي عادة ما تشهد تراجعا كبيرا في الإنتاج.
من جانبهم، يؤكد مزارعون أن الأسعار لهذا الموسم تعد الأفضل منذ أعوام، خاصة وأنها تزامنت مع ارتفاع الإنتاج، مشيرين إلى أن استمرار الأجواء الشتوية خلال الفترة الحالية يبقي على الإنتاج ضمن معدلات متدنية ما يمكنهم من الحصول على أسعار أفضل قبل أن يعود الإنتاج إلى طبيعته.
ويؤكد المزارع حسن العجوري أن أسعار الخضار تراجعت بنسب كبيرة مقارنة بالأسابيع الماضية واستقرت عند مستويات مقبولة إلى الآن، مشيرا إلى أنه من المفترض أن ينعكس ذلك على المواطن وقدرته المادية، خاصة وأنه يوجد نخب أول وثان لكل صنف ولكل نخب ثمن يختلف عن الآخر.
وبين أن أسعار بيع الخضار في المحلات حتما ستكون أعلى مما هي عليه بالأسواق المركزية خاصة مع تكرار عمليات بيعها من طرف لآخر، ناهيك عن أن أصحاب محلات الخضار يضيفون على سعر الشراء كلف أجور النقل والخدمة وهامش الربح، وما إلى ذلك لتصل إلى المواطن بسعر أعلى. 
بدوره، يؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أنه ورغم الانخفاض الكبير على أسعار المنتوجات الخضرية بالسوق المركزي، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار بيعها في الأسواق الاستهلاكية، عازيا ذلك إلى تعدد الحلقات التسويقية التى تسعى كل واحدة منها إلى تحقيق هامش من الربح، الأمر الذي يؤدي إلى بيعها بأسعار مرتفعة مقارنة بأسعار بيعها في السوق المركزي.
ويدلل على ذلك قائلا "سعر بيع كيلو الخيار في السوق المركزي لا يتجاوز 30 قرشا في حين يباع في الأسواق الاستهلاكية بمعدل دينار"، موضحا أن هذا الفارق الكبير يلحق ضررا كبيرا بالمزارع الذي يسعى للحفاظ على وجوده على أرضه. 
ويشير الخدام إلى أن تحسن أسعار البيع حتما سيكون لها أثر ايجابي على القطاع الزراعي بكل مكوناته والذي يمثل شريحة كبيرة من المجتمع الأردني، آملا أن تحافظ أسعار البيع على مستويات مقبولة لجميع الأطراف خصوصا مع فترة ذروة الإنتاج والتي تبدأ بعد انتهاء أربعينية الشتاء والتي عادة ما تشهد ارتفاعا كبيرا بالإنتاج وانخفاضا بأسعار البيع على غرار المواسم الماضية التي ألحقت بالمزارعين خسائر فادحة.
من ناحية أخرى، يؤكد مواطنون أن الخضار تباع بالمحال بأسعار مرتفعة منذ بدء تساقط الأمطار قبل نحو شهر، آملين أن تنخفض الأسعار تزامنا مع الحديث عن انخفاضها بالأسواق المركزية. 
وقال جمال بني هاني من محافظة إربد، إن أسعار الخضار وصلت هذه الأيام إلى مستويات عالية، مدللا على ذلك بأن أسعار بعض الأصناف كالخيار والكوسا تراوحت بين 90 قرشا الى دينار للكيلو الواحد. 
ولفت إلى أن ما يقال حول انخفاض أسعار الخضار بالأسواق المركزية، لا ينعكس على أماكن بيعها بالمحال والأسواق التجارية.   
وبحسب إحصائيات سوق العارضة المركزي فإن سعر بیع الخیار یتراوح بین 3 - 4 دنانير للصندوق مقارنة بحوالي 8 – 10 دنانير للصندوق الأسبوع الماضي، في حين أن سعر بيع صندوق الكوسا يتراوح ما بین 2 - 3 دنانير والباذنجان ما بين 1 – 2.5 دينار للصندوق والفلفل الحار حوالي 1-1.5 دينار للصندوق والفلفل الحلو ما بين 1.5 – 2.5 دينار للصندوق.
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