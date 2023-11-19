الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أهالي مخيم البقعة يشيدون بمواقف الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحرب غزة

أهالي مخيم البقعة يشيدون بمواقف الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحرب غزة
أهالي مخيم البقعة يشيدون بمواقف الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحرب غزة
عقد يوم السبت لقاء شعبي مع أهالي مخيم البقعة بحضور مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان ومتصرف لواء عين الباشا الدكتور ابراهيم الرواحنة والنائب احمد السراحنة ورئيس لجنة خدمات مخيم البقعة حسن مرشود ومدير المخيمات في الدائرة اسامة علقم ومدير مكتب الدائرة لمحافظة البلقاء حمزة السلاق في مقر جمعية الدوايمة للحديث عن الاوضاع السائدة في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة والجهود المبذولة لحل الصراع.اضافة اعلان
واشاد خرفان والرواحنة بمواقف الشعب الاردني عامة واهالي المخيمات خاصة لوقوفهم خلف القيادة الهاشمية والتفافهم حولها.
وأثنى الحاضرون على مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودفاعه عنها باعتبارها قضية الاردن المركزية الأولى مثمنين مواقف جلالته وجهوده في وقف الحرب على غزة ومساندة الشعب الفلسطيني من خلال ايصال المساعدات الانسانية.
وأكد اهالي مخيم البقعة تأييدهم وتقديرهم لجهود جلالة الملك والحكومة الاردنية مؤكدين بأن اهالي المخيمات عامة والبقعة خاصة ملتفين حول قيادة جلالة الملك الذي كان ولايزال المساند الاول للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.
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