أهالي مخيم البقعة يشيدون بمواقف الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحرب غزة

واشاد خرفان والرواحنة بمواقف الشعب الاردني عامة واهالي المخيمات خاصة لوقوفهم خلف القيادة الهاشمية والتفافهم حولها.
وأثنى الحاضرون على مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودفاعه عنها باعتبارها قضية الاردن المركزية الأولى مثمنين مواقف جلالته وجهوده في وقف الحرب على غزة ومساندة الشعب الفلسطيني من خلال ايصال المساعدات الانسانية.
وأكد اهالي مخيم البقعة تأييدهم وتقديرهم لجهود جلالة الملك والحكومة الاردنية مؤكدين بأن اهالي المخيمات عامة والبقعة خاصة ملتفين حول قيادة جلالة الملك الذي كان ولايزال المساند الاول للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.