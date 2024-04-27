السبت 27 نيسان 2024
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إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالشونة الجنوبية

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اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله

  أزالت سلطة وادي الأردن، اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله في لواء الشونة الجنوبية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

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وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم السبت، قامت مديرية اعتداءات شمال البحر الميت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة بإزالة "برابيش" عدد 18 بأقطار وأطوال مختلفة لسحب المياه بطريقة غير مشروعة لري قطع أراض خارج مشروع الري، وليس لها حقوق مائية.


وأضاف أن هذه الحملات تأتي استمراراً لوقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة وتقليل الفاقد، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.

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