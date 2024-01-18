الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إزالة نبات قصب الصرف الجوفي في وادي الأردن

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إزالة نبات قصب الصرف الجوفي في وادي الأردن
أجرت سلطة وادي الأردن (ادارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية /مديرية الاسناد والصرف الجوفي تجربة علمية بمكافحة نمو نبات القصب والذي ينمو في خنادق الصرف الجوفي المجاورة للوحدات الزراعية بشكل كثيف.اضافة اعلان
ويتطلب ذلك، بحسب بيان للسلطة اليوم الخميس اتخاذ اجراءات عاجلة للتخلص منه لتلافي تاثيره على التصريف داخل المشروع الزراعي، حيث تم مكافحته باستخدام رش المبيدات العشبية على المواقع المستهدفة.
وأشار البيان إلى أن النتائج كانت بتوقف نمو القمة النامية وسقوطها ومن ثم جفاف القصبة بالكامل مما يؤدي إلى الحد من نمو وتكاثر القصب في مناطق التجربة مما انعكس على السرعة في الانجاز نظراً لاتساع مناطق المشروع الزراعي .
وكشفت السلطة في بيانها، أن طريقة مكافحة نبات القصب بواسطة المبيدات العشبية تعد تجربة جديدة على عكس الطريقة المتبعة لمكافحة نمو النباتات والأعشاب والتي تتم بواسطة الآليات والمعدات وتحتاج إلى كلف تشغيلية عالية وإلى المزيد من الوقت والجهد في المناطق المستهدفة .
وأوضح البيان، أن هذه النقلة جاءت انطلاقاً من القيم الجوهرية لسلطة وادي الأردن والقائمة على الارتقاء في الاداء وفقاً لاحدث الأساليب العلمية وبالتكامل مع الخطط الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن والهادفة إلى السعي لتقليل الكلف التشغيلة وتقديم المشاركات الفعالة في حل بعض المشاكل في مناطق الاختصاص، وخاصة فيما يتعلق بالانتاج النباتي والحيواني.
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