"إضافة الغرف".. خيار وحيد لمواجهة الاكتظاظ بمدارس السلط

محمد سمور

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البلقاء- تجد مديرية تربية السلط، نفسها في مأزق وهي تحاول على نحو مبكر في إطار الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، أن تجد حلولا تعالج مشكلة الاكتظاظ الطلابي من جهة، ومن جهة أخرى تعالج أزمة عدم قدرة المدارس في الكثير من الأحيان على استقبال الطلبة المنتقلين إليها من المدارس الخاصة، ووضعهم بالتالي على ما يعرف بـ"قوائم الاحتياط".ذلك ما تؤكده لـ"الغد" مصادر في المديرية، والتي أشارت في الوقت نفسه إلى أن المأزق يتسع ليطول وجود غرف صفية قديمة ومتهالكة في عدد من المدارس، وتحتاج إلى الإزالة وإنشاء أخرى بدلا منها كون أعمال صيانتها لن تكون مجدية.واعتبرت المصادر، أن "عدم القدرة المالية على إنشاء مدارس جديدة، وأيضا عدم وجود منح خارجية لذلك الهدف في الوقت الحالي، دفع مديرية التربية مؤخرا إلى خيار استئجار مبان لتكون مدارس جديدة، بخلاف توجه وزارة التربية في التخلص تدريجيا من المدارس المستأجرة لا زيادتها، لافتة إلى أن خطوة المديرية تلك، دفعت الوزارة إلى إبلاغ المديرية بعد أن طرحت في نهاية الشهر الماضي، إعلانا رسميا يهدف للبحث عن 3 مبان لاستئجارها، بالعودة عن فكرة الاستئجار والبحث عن بدائل أخرى".أما البديل الذي لجأت إليه مديرية التربية وفق كتاب رسمي اطلعت عليه "الغد"، فهو إضافة غرف صفية، وإزالة أخرى وإنشاء بديل عنها، حيث طلبت المديرية من مجلس محافظة البلقاء بعد اجتماعها معه مؤخرا، إجراء مناقلات مالية ضمن مخصصات قطاع التربية والتعليم في موازنة المجلس للعام الحالي.ووفق ما جاء في الكتاب، فإن المطلوب هو إضافة 10 غرف صفية في مدرسة عبد الحافظ العزب الثانوية للبنين بعد إجراء توسعة فيها، وإنشاء 12 غرفة صفية في مدرسة زي الأساسية المختلطة، و6 غرف صفية في مدرسة أم جوزة الثانوية للبنين، و4 في مدرسة طباعة الأساسية المختلطة، وغرفتين في كل من مدرسة سيحان الأساسية المختلطة، ومدرسة بطنا الأساسية المختلطة.وحاولت "الغد" التواصل مع مديرة تربية السلط ناديا عربيات للحصول على ردود وتوضيحات، إلا أنها لم تُجب، في حين أكد عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البلقاء شاهة النسور، أن تلك المدارس التي تم التقدم بطلب رسمي لإضافة غرف صفية لها بمناقلات من مجلس المحافظة، لا تمثل إلا جزءا بسيطا من مدارس أخرى كثيرة تحتاج إلى أعمال صيانة وإضافة غرف صفية لها.وأضافت النسور لـ"الغد"، أن هناك العديد من المدارس لا تصلح لاستمرار العملية التعليمية بالشكل الأمثل، كونها مستأجرة وقديمة وغير مهيأة من الأساس لتكون بيئة تعليمية ملائمة.وتطرقت كذلك إلى مشكلة اكتظاظ الطلبة في العديد من المدارس، قائلة إن أبرزها مدرسة عائشة بنت أبي بكر، ومدرسة اليزيدية، ومدرسة خالدة القريشية، ومدرسة آمنة بنت وهب، ومدرسة حسني فريز.وشددت النسور على ضرورة إيجاد حلول للتأخر في عمل الدراسات وطرح العطاءات من قبل مختلف الجهات الحكومية لا قطاع التربية والتعليم فحسب، مشيرة إلى أن ذلك الأمر يعطل إنجاز العديد من المشاريع أو الإجراءات ويضيع كذلك استغلال مبالغ مالية في موازنة مجلس المحافظة، ويشكل أيضا هدرا للوقت والمال على حد وصفها.وقالت إن البيئة التعليمية الآمنة والمتطورة تعد من أبسط حقوق الطلبة، وإن مجلس المحافظة ممثلا برئيسه وجميع الأعضاء يبذلون جهدا مضاعفا ضمن الإمكانيات المتاحة للمساهمة في تحسين واقع البيئة التعليمية في محافظة البلقاء، واستغلال جميع المخصصات المالية للقطاع.وتحت عنوان "رغم خطط التخلص منها.. المدارس المستأجرة تزداد في السلط"، نشرت "الغد" تقريرا قبل نحو أسبوعين، حول اضطرار مديرية تربية السلط، للجوء إلى الإعلان عن حاجتها لاستئجار 3 مبان تكون صالحة لاستخدامها كمدارس، رغم أن توجهات وزارة التربية والتعليم تدفع باتجاه التخلص بشكل كامل من المدارس المستأجرة خلال السنوات المقبلة.