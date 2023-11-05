إضراب للمحال التجارية في البقعة تضامنا مع غزة

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شهد مخيم البقعة اليوم الأحد، إضرابا للمحال التجارية التي أغلقت أبوابها تضامنا مع ما يشهده قطاع غزة من تصاعد للعدوان الإسرائيلي الهمجي.ووفق ما ذكر لـ"الغد"، الناشط الشبابي والاجتماعي حمزة تيسير النشاش، فإن مخيم البقعة يشهد بشكل يومي مسيرات أو فعاليات مختلفة للتضامن مع غزة، ورفضا لاستمرار الاحتلال الصهيوني بممارسة مجازره وإجرامه دون أن يردعه رادع.وقال النشاش، إن المحال التجارية التزمت بالإضراب كرسالة تعبر عن أقل ما يمكن تقديمه من إجراءات وفعاليات تضامنية، مؤكدا أن حالة الحزن والغضب لا تغيب عن المخيم بسبب ما حدث وما يزال يحدث في قطاع غزة، معتبرا أن التخاذل الدولي وازدواجية معاييره في التعامل مع القضايا والأحداث، أمور تدفع المحتل الصهيوني إلى مزيد من البطش والإرهاب دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية والأخلاقية التي تتغنى بها ما تسمي نفسها بدول العالم المتقدم.