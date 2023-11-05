الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إضراب للمحال التجارية في البقعة تضامنا مع غزة

إضراب للمحال التجارية في البقعة تضامنا مع غزة
إضراب للمحال التجارية في البقعة تضامنا مع غزة
شهد مخيم البقعة اليوم الأحد، إضرابا للمحال التجارية التي أغلقت أبوابها تضامنا مع ما يشهده قطاع غزة من تصاعد للعدوان الإسرائيلي الهمجي.

ووفق ما ذكر لـ"الغد"، الناشط الشبابي والاجتماعي حمزة تيسير النشاش، فإن مخيم البقعة يشهد بشكل يومي مسيرات أو فعاليات مختلفة للتضامن مع غزة، ورفضا لاستمرار الاحتلال الصهيوني بممارسة مجازره وإجرامه دون أن يردعه رادع.اضافة اعلان

وقال النشاش، إن المحال التجارية التزمت بالإضراب كرسالة تعبر عن أقل ما يمكن تقديمه من إجراءات وفعاليات تضامنية، مؤكدا أن حالة الحزن والغضب لا تغيب عن المخيم بسبب ما حدث وما يزال يحدث في قطاع غزة، معتبرا أن التخاذل الدولي وازدواجية معاييره في التعامل مع القضايا والأحداث، أمور تدفع المحتل الصهيوني إلى مزيد من البطش والإرهاب دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية والأخلاقية التي تتغنى بها ما تسمي نفسها بدول العالم المتقدم.
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