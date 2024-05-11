السبت 11 أيار 2024
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إغلاق شارع الثلاثين باتجاه منطقة سوادا في السلط للتوسعة

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شارع الثلاثين

  أعلنت بلدية السلط الكبرى اليوم السبت، عن إغلاق شارع الثلاثين باتجاه منطقة سوادا والعكس من سوادا باتجاه مضافة الخريسات شارع الثلاثين بهدف توسعة الشارع.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري في تصريح صحفي، إنه أوعز إلى مدير الخدمات الهندسية في البلدية بإجراء التوسعة بالسرعة الممكنة والإشراف المباشر على التنفيذ داعيا المواطنين لاستخدم طرق بديلة تلافيا لوقوع اي إرباكات تعيق سير العمل.


يذكر ان هذه الطريق يعاني من مشكلة مرورية منذ أكثر من 20 عاما حيث قام أخيرا، ورثة احد المواطنين بالتبرع بجزء من أرض خاصة لصالح بلدية السلط الكبرى لتوسعة الشارع خدمة للمجتمع المحلي وحل المشكلة المرورية.


وأوضح الحياري، أن هذا الإجراء سيساهم في حل المشكلة، حيث باشرت مديرية الخدمات الهندسية بإجراء اللازم و التوسعة بالسرعة الممكنة.


وأضاف أن هذا التبرع ليس بجديد على أبناء المرحوم الحاج عبد الكريم العلي الجزازي الذين انتهجوا سيرة والدهم بالعطاء وخدمة المصلحة العامة والمجتمع المحلي في مدينة السلط الكبرى.

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