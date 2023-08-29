إقرار"نظام المخاطر الزراعية".. هل يعيد للقطاع عافيته؟

حابس العدوان

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يرى خبراء ومعنيون بالقطاع الزراعي أن إقرار نظام تعويض المزارعين من المخاطر الزراعية وتوسيع مظلة المشمولين، يعد خطوة إيجابية نحو النهوض بالقطاع الزراعي وحمايته، خاصة وأن النظام شمل مخاطر جديدة يمكن حدوثها بسبب التغيرات المناخية.واعتبروا أن هذه الخطوة ستوفر بيئة آمنة للعمل بالقطاع تضمن استمرارية العمل به، كما ستعيد في نفس الوقت مزارعين كانوا هجروا أراضيهم نتيجة الخسائر المتتالية للعمل مجددا بالزراعة.ويبين رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن شمول النظام الجديد لمجموعة من المخاطر التي لم تكن مشمولة كالأضرار الناجمة عن الرياح والجفاف والسيول والآفات الزراعية يوفر بيئة آمنة لمواصلة العمل بالقطاع، موضحا أن مزارعي وادي الأردن تكبدوا خسائر فادحة خلال العقود الماضية بسبب أضرار لم تكن مشمولة بمظلة الصندوق.ويؤكد أن العديد من الأضرار التي طرأت خلال الأعوام الماضية نتيجة التغيرات المناخية كانت آثارها كارثية على القطاع الزراعي، وتوسيع مظلة صندوق المخاطر سيزيد من صمود المزارعين في مواجهة هذه التحديات والخسائر التي قد تنجم عنها، لافتا إلى أن النظام الجديد سيسهم بالحد من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتي كانت تقتصر سابقا على أضرار الصقيع فقط.وينوّه إلى أن شمول جميع المزارعين بصندوق المخاطر قرار مهم وحكيم للنهوض بالقطاع الزراعي الذي عانى كثيرا من انتكاسات متوالية أثرت على قدرة المزارع على مواصلة العمل وتسببت بهجران عدد كبير منهم للمهنة، مشددا على أهمية تجاوز العقبات التي تواجه منظومة تعويض الخسائر الناجمة عن الظواهر الطبيعية كآلية حصر الأضرار بالوقت المناسب وسرعة استجابة الكوادر المكلفة بعملية حصر الأضرار وآلية تقدير حجم الضرر.وكان مجلس الوزراء قد أقر مطلع الأسبوع الحالي نظام تعويض المزارعين المتضرِّرين من المخاطر الزِّراعيَّة لسنة 2023 والذي يأتي انسجاماً مع التعديلات التي طرأت على قانون صندوق إدارة المخاطر الزِراعية رقم (5) لسنة 2009، وخصوصا تعويض المزارعين عن الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية.كما يأتي النظام لتعويض المزارعين غير المشتركين في الصندوق، بالإضافة إلى تأثر الأردن بالتغير المناخي، وظهور مخاطر طبيعية مثل السيول والرياح التي تؤثر على المزروعات أكثر من خطر الصقيع.ويؤكد الخبير الزراعي المهندس عبدالكريم الشهاب أن إقرار نظام ضرورة تعويض المتضررين من المخاطر الزراعية يأتي في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع الزراعي إلى إجراءات وحلول ناجعة لمساعدته على استعادة عافيته بعد سنوات من التدهور، قائلا: "إلا أن الأهم هو توفير المبالغ المالية الكافية لتعويض المزارعين في حال تلف محاصيلهم الزراعية بسبب الظروف الطبيعية مع شمول أضرار جديدة".ويضيف أن إقرار النظام يعد نقلة نوعية إذا ما تم تطبيقه فعليا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى تدريب الكوادر وتأهيلها لتكون على دراية وخبرة بعملية حصر الأضرار وتقدير قيمتها بعيدا عن المزاجية.وتشير دراسات قامت بها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) إلى أن الأضرار والخسائر التي يتكبدها القطاع الزراعي نتيجة للكوارث الطبيعية تمثل نحو 23 % من إجمالي الكوارث الطبيعية التي تحدث سنويًا.وهذه الكوارث الزراعية الناتجة عن الأحداث الطبيعية لا يمكن التنبؤ بها أو السيطرة عليها.ويبين المزارع نواش العايد أن إقرار نظام تعويض المتضررين يبشر بمستقبل واعد للقطاع الزراعي وإن جاء متأخرا، موضحا أنه ورغم مرور سنوات على الأضرار التي خلفها إعصار التنين، إلا أنه لم يتم إلى الآن تعويض المزارعين عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم.ويوضح أنه وفي ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع بالمخاطر الطبيعية التي يتعرض لها القطاع، فإن شمول أضرار لم تكون مشمولة سابقا خطوة سليمة، إذ سيوفر حماية للمزارع وسيمكنه من العودة مجددا في حال تعرضه للخسائر نتيجة مثل هذه الأضرار، مشددا على ضرورة توفير الدعم الكافي لصندوق المخاطر لضمان استمراريته وقيامه بالغايات التي أنشئ من أجلها.من جانبه، بين مدير صندوق إدارة المخاطر الزراعية المهندس خالد الطلافيح أن النظام الجديد أصبح يشمل مجموعة من المخاطر الطبيعية كالجفاف والأمطار الغزيرة والسيول والبرد والأوبئة للثروة النباتية والحيوانية، مما يسهم في دعم المزارع ومساعدته على تحمل المخاطر الطبيعية ويؤثر إيجابيا على الإنتاج الزراعي.وتعرّف المخاطر الزراعية على أنها الأخطار التي قد تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية، وتشمل الأخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع، إضافة إلى الآفات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي.