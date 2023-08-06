إنشاء "صحي شامل" بـ "مستشفى السلط القديم" المغلق.. هل يتحقق؟

محمد سمور

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البلقاء - بعد نحو 3 أعوام على إغلاقه والانتقال إلى المبنى الجديد، ينتظر مبنى مستشفى السلط القديم، استغلاله بما يخدم سكان المدينة والقرى التابعة لها، حيث تتجه النية إلى أن يتم إنشاء مركز صحي شامل في المبنى ونقل قسم الأمراض الصدرية وصحة الوافدين إليه، وذلك بعد تعذر تنفيذ توجه مسبق بتحويل المبنى إلى مستشفى عسكري.وكان المستشفى القديم أغلق قبل نحو 3 أعوام، بعد أن افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، مبنى مستشفى الحسين السلط الجديد المكون من 11 طابقا وبسعة 350 سريراً، والذي يزيد 3 أضعاف على سعة المستشفى القديم، وبكلفة 90 مليون دينار.رئيس الوزراء بشر الخصاونة، كان أعلن في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، أنه سيتم دراسة تحويل مستشفى السلط القديم إلى مستشفى عسكري، إلا أن مصدرا رسميا في وزارة الصحة، أكد ردا على استفسارات "الغد"، أن الدراسات المتعلقة بهذا التوجه خلصت إلى وجود العديد من الإشكاليات والتفاصيل الفنية والإجرائية التي تحول دون إمكانية تحويله إلى "عسكري"، وبالتالي تم صرف النظر عنه.وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الوزارة ما تزال تدرس إمكانية إنشاء مركز صحي شامل في المبنى، ونقل أقسام إليه، مرجحا أن يتم الانتهاء من دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب خلال الأشهر المقبلة.وحول التوجه لاستغلال المبنى بإنشاء مركز صحي شامل، قال مدير صحة محافظة البلقاء الدكتور صائب أبو عبود الحياصات لـ"الغد"، إن ذلك المركز في حال إنشائه وبدء العمل به، سيخفف الضغط على العديد من المراكز الصحية في مدينة السلط، مشيرا إلى أن التوجه يشمل أيضا نقل قسم الأمراض الصدرية وصحة الوافدين إلى مبنى المستشفى القديم خلال الشهر المقبل، الأمر الذي يخفف الضغط تحديدا على مركز البقيع الشامل.وتطرق حياصات إلى أهمية إنشاء المركز الصحي الشامل كونه من المقرر أن يعمل على مدار 24 ساعة، لا سيما أن مدينة السلط (القصبة) غير مخدومة صحيا بعد الساعة 4 مساء، ويضطر المرضى للذهاب إلى المستشفى الجديد الواقع على شارع الستين، ما يكبدهم جهدا ماديا وبدنيا، وكذلك يزيد الضغط على طوارئ المستشفى، معتبرا أن المركز سيحدث فرقا في مستوى الخدمات المقدمة، بما يخدم جهود المديرية والوزارة في السعي للتخفيف عن المواطنين وتطوير مستوى خدمتهم.ووفق الحياصات، يبلغ العدد الإجمالي للمراكز الصحية في المحافظة 67 مركزا، بينها 10 مراكز شاملة و39 مركزا أوليا و18 فرعيا، لافتا إلى أن هناك 14 مركزا أوليا و5 مراكز فرعية مستأجرة.ولفت إلى أن عدد المراكز يعد كبيرا ويشكل تحديا لناحية تأمينها بالكوادر اللازمة ومتابعة صيانتها باستمرار، لا سيما أن هناك مراكز قديمة وبنيتها التحتية ليست كما يجب.إلى ذلك، قال المواطن محمد العواملة، إن الطرح المتعلق بعمل المركز الصحي على مدار اليوم، سيسهم إلى حد كبير في تخفيف المعاناة عن السكان الذين يضطرون إلى قطع مسافات بعيدة بحثا عن العلاج.ووفق العواملة، هناك من يضطر إلى التوجه إلى طوارئ مستشفى السلط الجديد أو مستشفى الأمير الحسين في لواء عين الباشا، بينما وجود المركز في حال إنشائه بمبنى مستشفى السلط القديم، يعد متوسطا ومركزيا.وأشار كذلك إلى احتمالية أن تحدث حالات مرضية لا تحتمل التأخير في تلقي الإسعافات الأولية، وتستدعي النقل إلى مكان قريب سواء كان النقل بواسطة الدفاع المدني أو من خلال أفراد الأسرة.أما المواطن سعد العبادي، فتطرق إلى أهمية المركز في تخفيف الضغط على مختلف المراكز الصحية في مدينة السلط، مشيرا إلى أن عددا منها يعاني من الاكتظاظ الدائم.وأضاف العبادي، أنه يأمل بألا يطول العمل على إنشاء المركز الصحي وبدء العمل به، معتبرا أن الإسراع في تنفيذه يعد ضرورة وليس ترفا.