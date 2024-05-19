إنهاء العمل في مشروع تأهيل طريق معدي - الأغوار

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأحد، انتهاء أعمال مشروع اعادة تأهيل وصيانة طريق معدي-الأغوار الواصل ما بين مثلث العارضة الى منطقه بلدية معدي وبطول بلغ 2.2 كم.

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وشملت الاعمال في المشروع إعادة إنشاء وتوسعه للطريق القائم ليصبح بمسربين وكتف بعرض إجمالي (8)م لكل اتجاه وانشاء جزيرة وسطية مع وضع أعمدة الانارة وتأهيل المداخل والمخارج على الطريق بالإضافة الى تعزيز عناصر السلامة المرورية من شواخص ارشادية وتحذيرية وأعمال الدهانات وأعمال التصريف السطحي لمياه الأمطار.



وكانت الوزارة قد باشرت العمل في المشروع نهاية كانون أول من العام الماضي حيث تم الانتهاء منه مؤخرا وقبل انتهاء المدة العقدية المحددة لتنفيذ الأعمال المطلوبة.



رئيس بلدية معدي فيصل النعيمات ثمن جهود وزارة الأشغال في تنفيذ المشروع والمتابعة المستمرة من قبل وزير الأشغال والتي أدت إلى إنهاء المشروع قبل المدة المحددة.



وقال إن الطريق سيخدم الحركة السياحية والقطاع الزراعي كما يخدم سكان بلدية معدي التي تربط بين الأغوار الجنوبية والوسطى بإتجاه الأغوار الشمالية.



يذكر أن كلفة المشروع بلغت 1.2 مليون دينار وهو يشكل حلقة متكاملة لربط منطقة الأغوار مع السلط والعاصمة عمان من خلال الوصول إلى طريق العارضة السلط الذي من المنتظر إفتتاحه قبيل نهاية الشهر الحالي.