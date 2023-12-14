افتتاح وحدة العناية بالقدم السكري في مستشفى السلط الجديد

وثمن أبو رمان جهود وزير الصحة أ.د فراس الهواري على دعمه الدائم للمستشفى لافتتاح واستحداث وحدات تخصصية جديده وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى و بعد متابعة من عطوفة الامين العام لوزارة الصحة د. إلهام خريسات تم تأمين الوحدة الجديده بالمواد والاجهزة والمستلزمات اللازمة وفق احدث المعايير العالمية في هذا التخصص.
وأكد أبو رمان أن افتتاح هذه الوحدة سيؤدي إلى تطوير نوعي في الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين و التسهيل عليهم ويخفف على المرضى عناء الدخول للمستشفى فترات طويلة مما يؤدي الى تخفيف الضغط على الكوادر الطبية و يقلل من مضاعفات والتبعات المرضية المرضية في مثل هذه الحالات.
وشكر أبو رمان الكادر الطبي والتمريضي القائم على هذا الانجاز و خص بالذكر الدكتور صلاح صلاح رئيس قسم الجراحات في مستشفى الحسين السلط الجديد.