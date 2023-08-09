الأشغال تطرح عطاءات لـ22 مشروعا في البلقاء

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التقى أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات في مبنى الوزارة اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء من مجلس محافظة البلقاء، برئاسة رئيس المجلس إبراهيم العواملة.وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين المجلس والوزارة، ومناقشة القضايا لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع، وبما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.وفي بداية اللقاء، أكد قطيشات حرص وزارة الأشغال على التعاون المطلق مع مجالس اللامركزية في مختلف محافظات المملكة انطلاقا من إدراك الوزارة لدور هذه المجالس في تقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ المشاريع اللازمة وبما يعكس العلاقة التشاركية بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.ولفت قطيشات إلى أن الوزارة بصدد طرح عطاءات لبقية المشاريع في محافظة البلقاء مع نهاية الشهر الحالي وعددها 22 مشروعا، والمتعلقة بأعمال فتح وتعبيد طرق وإقامة عبارات لتصريف مياه الأمطار وغيرها.وأكد حرص وزير الأشغال العامة المهندس ماهر أبو السمن وتوجيهاته المستمرة بتقديم الدعم الكامل في المجالين الفني والهندسي لمجالس المحافظات، وحل أي عائق قد يواجه مشاريعها أو إجراءات طرح العطاءات.من جهته، أكد العواملة أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الأشغال في تنفيذ المشاريع المطروحة من قبل المجلس، لافتا إلى أن قطاع الأشغال استحوذ على نحو 20% من ميزانية مجلس محافظة البلقاء لهذا العام، معتبرا أن هذه النسبة قليلة لكنها مرتبطة بموازنة المجلس التي لم تكن بالحجم المأمول.ولفت العواملة إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا، والإسراع في طرح بقية المشاريع تجنبا لتدوير المشاريع للسنة المالية المقبلة.واستعرض أعضاء مجلس محافظة البلقاء، عددا من الملاحظات والمعيقات المتعلقة بمناطقهم، مثمنين الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأشغال العامة والإسكان في تنفيذ مشاريع المحافظة، وتأكيدها ضرورة تكاتف الجهود المبذولة بين الجهات المعنية كافة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.وحضر اللقاء مدير إدارة شؤون المحافظات المهندسة إيمان عبيدات، ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية المهندس عبد العزيز ذيابات، ومدير أشغال محافظة البلقاء المهندس عبد الناصر الكلباني.