الاستيراد التكميلي للموز.. حماية للمنتج المحلي أم تحايل عليه؟

حابس العدوان

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تعود قضية إغراق السوق بالموز المستورد لتظهر مجددا في هذا الوقت من كل عام، تزامنا مع بداية إنتاج الموز المحلي بالأغوار، في مشهد متكرر، تتخلله حالة من الغموض، وتساؤلات حول جدية السياسة المتبعة بمنع الاستيراد، التي تؤكد عليها جهات معنية ممثلة بوزارة الزراعة بهدف حماية إنتاج المزارعين المحليين.وسط هذا المشهد، يرى مزارعون تباينًا غير متناغم في المعادلة التي تجمع بين "وقف الاستيراد وإغراق السوق"، في إشارة منهم إلى وجود ما اعتبروه "حلقة مفقودة" في المعادلة، مؤكدين أن "توفر كميات كبيرة من الموز المستورد في السوق المحلي يشير إلى تساهل يخدم مصالح متنفذين على حساب المزارعين".الحلقة المفقودة التي يؤشر إليها مزارعون مردها تأكيد وزارة الزراعة حرصها على عدم السماح بإدخال أي كميات من الموز المستورد للأسواق إلا بحدود الحاجة تحت مفهوم الاستيراد التكميلي، والتي حددتها بمقدار 25 طنا يوميا فقط، بينما يؤكد مزارعون أن الكميات الموجودة حاليا بالأسواق تزيد على ذلك بكثير.في توضيح أكثر على لسان مزارعين التقتهم "الغد" قالوا إن "ما تؤكده الجهات المعنية حول منع عمليات استيراد الموز في ذروة إنتاج المحلي غير صحيح"، مدللين على ذلك بوجود كميات كبيرة أغرقت السوق بالفعل وستتسبب مجددا بخسائر وصفوها بـ "الفادحة" للمزارعين".وبينوا أن "بوادر سياسة إغرق السوق المحلي بالموز المستورد بدأت منذ أيام مع دخول كميات كبيرة من الموز الإكوادوري والذي تزامن مع ارتفاع حجم الإنتاج المحلي إلى ما يزيد على 250 طنا يوميا"، محذرين من أن "سياسة الإغراق ستشكل كارثة للمزارع الأردني الذي يعتمد على فترة ذروة الإنتاج لتغطية كلف الإنتاج المرتفعة".المزارع بكر العدوان يرى أن "السماح باستيراد الموز سيلحق بهم خسائر كبيرة، إذ أن انخفاض أسعار بيعه في الأسواق المحلية سيؤدي إلى عزوف التجار عن شراء إنتاجهم"، قائلا "المشكلة تكررت كثيرا خلال السنوات الماضية وعادت لتظهر مجددا خلال الأيام الماضية ما ينذر بموسم كارثي".ويضيف، "المزارع يعاني من أوضاع صعبة للغاية نتيجة ارتفاع كلف الانتاج والمستلزمات وأجور الأيدي العاملة والمياه والطاقة"، قائلا "لا يجوز ان يتعرض آلاف المزارعين وعائلاتهم وقطاع كبير من العمال والتجار ووسائط النقل للخسائر في سبيل تحقيق فئة محدودة من المستوردين أرباحا طائلة".مقابل شكاوى مزارعين وتجار على أن "عمليات استيراد الموز وإغراق السوق مستمرة وتتكرر كل موسم"، فإن وزارة الزراعة الجهة المعنية الاولى دائما ما تؤكد أنه "تقرر وقف استيراد كافة أنواع الموز من كافة الدول حماية للانتاج المحلي وعدم تعريضه للمنافسة مع انتاج خارجي خاصة خلال فترات ذروة الانتاج".تأكيدات "الزراعة" لا تستبعد التشديد ايضا على "أن السياسة العامة للوزارة قد ساهمت في المحافظة على محصول الموز ورفع انتاجيته وتحسين سعر بيعه بالرغم من عدم التوسع في المساحات المزروعة".بالعودة إلى شكاوى المزارعين، تبقى جدلية "الحلقة المفقودة" قائمة، في وقت يواصلون فيه إثارة التساؤلات عن اسباب تواجد كميات من الموز المستورد بالسوق المحلي رغم وقف الاستيراد.على ما يبدو، فان مزارعين أرادوا التلميح إلى أن منح تصاريح الاستيراد غير متوقف حتى الآن، وهو ما يتطلب وقفها فعليا ومنع تصاريح الاستيراد من الخطين العربي والاكوادوري حماية للمنتج المحلي الذي بات يعاني من تدني الأسعار مقارنة مع الكلفة الإنتاجية وتعرض كميات كبيرة منه للتلف، مؤكدين أن الموز المحلي أصبح يضاهي أجود أنواع الموز المستورد وباستطاعته تلبية احتياجات السوق المحلي بجميع مكوناته بما فيها المطاعم والفنادق.ويتساءل المزارع محمد العدوان، إلى متى سنبقى نعاني نتيجة اغراق السوق بالموز المستورد رغم وجود إنتاج محلي كاف؟"، موضحا أن "المنافسة بين الموز المحلي والمستورد غیر عادلة، لارتفاع كلف الإنتاج من مياه وتكاليف الطاقة وعمليات تحسين جودة المياه المالحة وأجور الأيدي العاملة والأسمدة، ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المزارعون نتيجة انتشار فيروس (الفيوزاريوم)، والذي قضى على مساحات شاسعة من المحصول".ويشير إلى أن "انعكاسات سياسة الإغراق تتعدى ذلك إلى تعرض قطاع عريض من العاملين في القطاع وأسرهم لنكسات، وأن أي انتكاسة ستزيد من مصاعبهم الاقتصادية والمعيشية"، لافتا إلى أن "الإنتاج المحلي من الموز يتجاوز 250 طنا يوميا في الوقت الحالي ويتوقع أن يرتفع أكثر ليصل لـ 300 طن يوميا خلال الفترة المقبلة التي تمتد حتى نيسان "ابريل" المقبل".ويوضح المزارع سليمان العدوان أن "إنتاج الموز المحلي دخل فترة الذروة والتي تستمر لستة شهور تقريبا، وأي زيادة في العرض ستؤدي إلى انخفاض أسعار البيع الى ما دون الكلفة أحيانا، ما يترتب عليه خسارة للمزارع خصوصا مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلك"، لافتا إلى أنه "جرى التواصل مع المعنيين في وزارة الزراعة وتم الاتفاق على تخفيض كميات الموز المستورد التي ستدخل السوق خلال الفترة المقبلة لتصبح 25 طنا بدلا من 50 طنا يوميا".وشدد على ضرورة "حماية المنتج المحلي خلال ذروة موسم الإنتاج، وضبط عمليات خروج الموز المستورد من البوندد بما يتواءم مع سياسة الحماية التي تنتهجها وزارة الزراعة، لأن أي إدخال للموز المستورد بطرق غير قانونية سيخل بميزان العرض والطلب في السوق ما ينعكس سلبا على المزارع والقطاع بشكل عام".من جانبه، قال الناطق باسم جمعية مزارعي الموز في وادي الاردن محمد أبو الطبيخ إن "السوق المحلي شهد خلال الأيام الماضية إغراقا بالموز المستورد والذي تزامن مع توفر كميات كبيرة من المنتج المحلي"، مضيفا أن "هذا الأمر تسبب بخسائر فادحة لأصحاب المخامر والتجار والذي سينعكس دون شك على المزارع".وتساءل عن "مدى جدية وزارة الزراعة في توفير الحماية للمنتج المحلي في ظل الكميات الكبيرة التي تدخل إلى الأسواق يوميا"، محذرا من أن "الاستمرار في هذا النهج سيشكل انتكاسة لزراعة الموز ولمن يعتمدون عليها كليا في معيشتهم".بدوره، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الزراعة أن "عملية دخول الموز المستورد تأتي بناء على قرار لجنة مشتركة تضم العديد من الجهات من ضمنها جهة تمثل المزارعين، ويتم عادة الاتفاق على الكميات الواجب تزويد حاجة السوق المحلي بها، في حال كان الإنتاج المحلي أقل من حاجة السوق، أو ما يسمى بالاستيراد التكميلي".وأضاف أن "استيراد الموز يخضع لضبط من قبل الوزارة إذ يتم منح تصاريح الاستيراد للتجار على أن يتم تخزين الكميات في البوندد / الجمرك ويتم تزويد السوق المحلي بـ 25 طنا يوميا فقط"، لافتا إلى "الموز الإكوادوري يباع في الأسواق بسعر يتراوح ما بين دينار، ودينار وعشرين قرشا للكيلو، أي بسعر أعلى بكثير من سعر بيع كيلو الموز البلدي، أي أن الموز الإكوادوري لا ينافس الموز البلدي".وأكد المصدر- الذي فضل عدم نشر اسمه- "حرص الوزارة على حماية الإنتاج المحلي وعدم تعريضه للمنافسة مع إي إنتاج خارجي سواء كان من محصول الموز ـو غيره من المحاصيل الزراعية التي يتوفر إنتاج محلي منها خاصة خلال فترات ذروة الإنتاج".