البحر الميت: خدمات علاجية محدودة ومطالب بإنشاء مركز صحي شامل

حابس العدوان

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البحر الميت – فيما تعد منطقة البحر الميت واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي والتي تضم أكثر من 2400 غرفة فندقية ويؤمها عشرات الآلاف من السياح، إلا أنها تخلو من مركز صحي شامل قادر على التعامل مع الحالات الطارئة التي يتم نقلها عادة إلى مستشفى الشونة الجنوبية الذي يبعد 30 كلم، ما قد يؤدي الى حدوث مضاعفات صحية خطرة.فعدم وجود مركز صحي شامل بالمنطقة، والاكتفاء بمركز صحي أولي يقدم خدمات صحية أساسية وبدوام لا يتعدى الساعة الثانية بعد الظهر، يزيد من المخاطر الصحية على السياح والمتنزهين والسكان، خصوصا في الحالات التي تستدعي إجراء طبي سريع.ويؤكد عدد من العاملين في منتجعات البحر الميت على ضرورة إيجاد مركز صحي شامل في المنطقة لمتابعة أي حالات طارئة بدلا من نقلها إلى المستشفى الذي يبعد حوالي 30 كم، موضحين أن بعض الحالات تحتاج إلى تدخل عاجل كحالات الغرق أو الأمراض القلبية وأي تأخير في تقديم الخدمة الصحية لها قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات.ويبين محمد عليان أن منتجعات البحر الميت تضم آلاف العاملين وعدد أكبر من السياح، عدا عن الأعداد الكبيرة من المتنزهين الذين يؤمون المنطقة، لافتا إلى أن أي حالة تصاب بعارض صحي عادة ما يتم الاتصال بكوادر الدفاع المدني الذين يقومون بعملية الإسعاف ونقل الحالة الى المستشفى.وأوضح أن الزمن الذي تحتاجه سيارة الإسعاف للوصول إلى أقرب مستشفى يتراوح ما بين 20 – 30 دقيقة وهو وقت طويل لإنقاذ حياة شخص يعاني من حالة صحية طارئة، متسائلا "لماذا لا يوجد مركز صحي شامل في منطقة تعتبر الأكثر جذبا للسياح والمتنزهين على مدار العام؟".وكان مركز صحي سويمة قد أغلق عدة أشهر بعد سقوط أجزاء من سقف المبنى ليتم لاحقا استئجار مبنى مؤقت لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لسكان المنطقة الذين عانوا كثيرا جراء ذهابهم الى المستشفى والمراكز الصحية الأخرى طيلة فترة الإغلاق.ويرى محمد الجعارات أن تلقي الرعاية الصحية الأولية تعد أهم خطوة في الحفاظ على سلامة الإنسان، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من الحالات المرضية التي تحدث بعد انتهاء دوام المركز الصحي الأولي تحتاج لوقت أطول للحصول على هذه الرعاية، مؤكدا أن وجود مركز صحي تتوفر فيه الإمكانات اللازمة والكوادر الطبية والتمريضية يعتبر الحل الأمثل لتوفير الرعاية الصحية اللازمة بأسرع وقت.ويضيف أن معاناة أهالي المنطقة لا تقل عن معاناة السياح والمتنزهين، إذ يضطر معظمهم للذهاب إلى المستشفى للحصول على الرعاية الصحية اللازمة كون المركز الصحي الأولي لا يقدم سوى عدد من الخدمات المحدودة كالطب العام والأسنان والأمومة والطفولة وصرف الأدوية، كما أنه غير قادر على التعامل مع الحالات الطارئة كحوادث السير والغرق والحالات المرضية المتقدمة.ويشدد رئيس جمعية أصدقاء البحر الميت زيد السوالقة على أهمية إيجاد مركز طبي شامل في منطقة البحر الميت لما لها من خصوصية سياحية تستقطب أعدادا هائلة من الزوار وتكثر فيها الحوادث، مشيرا إلى أن غالبية الحالات التي تتعرض لحوادث يتم نقلها بواسطة سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني إلى المستشفى الأمر الذي يزيد من خطورة الإصابات ويرهق كوادر الدفاع المدني لبعد المسافة ما بين المنطقة وأقرب مستشفى.ويطالب السوالقة بتحويل المركز الصحي الأولي الموجود في منطقة سويمة إلى مركز شامل لضمان تقديم الرعاية الصحية بشكل عاجل، منوها إلى أن النهوض بالقطاع السياحي في المنطقة يحتاج إلى توفير مقومات رعاية صحية فضلى تتضمن بنية تحتية مناسبة وكوادر مؤهلة ومدربة على التعامل مع الحوادث المتكررة سواء كانت طبية أو تمريضية.يذكر أن وزارة الصحة قامت بتدشين مركز صحي أولي محدث عام 2015 وزودته بالأجهزة والمعدات الحديثة وبوشر العمل فيه من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة العاشرة ليلا وحتى أيام الجمع، إلا أنه وبعد شهور قليلة جرى تقليص ساعات الدوام لغاية الساعة الثانية ظهرا كبقية المراكز الأولية بحجة عدم وجود مراجعين.من جانبه، يوضح مساعد مدير صحة البلقاء لشؤون الشونة الجنوبية الدكتور نبيل أبو رمان أن تحويل أي مركز صحي أولي إلى شامل يحتاج لتوافر عدة شروط أهمها الكثافة السكانية وأعداد المراجعين ووجود مبنى ملائم وتوفر كوادر طبية وتمريضية وطبية مساندة، لافتا إلى أنه جرى سابقا تمديد الدوام في مركز صحي الأمير عاصم بن نايف في منطقة سويمة ليتواءم مع الإقبال الكبير من الزوار والسياح والمتنزهين، إلا أن عدم مراجعة أي حالة للمركز خلال ساعات ما بعد الظهر وحتى الليل دفع إلى إعادة الدوام كما كان سابقا.