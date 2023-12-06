الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"البلقاء التطبيقية" الرابعة محلياً وضمن الفئة (771-780) على مستوى العالم

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
حلت جامعة البلقاء التطبيقية في الترتيب الرابع محلياً وفي الفئة (771-780) عالمياً، وفق تصنيف الكيو اس للتنمية المستدامة (QS_Sustainability)، والذي أعلنته مؤسسة كواريلي سيموندز (QS) اليوم الثلاثاء الموافق 5 كانون الأـول 2023.اضافة اعلان
وبذلك تكون الجامعة قد حققت انجازاً نوعياً في هذا التصنيف الذي ضم عشرة (10) جامعات محلية وهي الجامعة الأردنية (372) وجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية في المرتبة (497)، وجامعة اليرموك في الفئة (741-750)، حيث ضمت القائمة ما يقارب 1400 جامعة عالمية، مقارنة ب (700) جامعة  ضمت جامعتين اردنيتين فقط للعام الماضي.
وقد عبر الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس الجامعة عن اعتزازه وسعادته بهذا الانجاز الذي يسجل لجميع العاملين والطلبة في الجامعة، والذي جاء ثمرة الجهود المتواصلة في التعاون والتشبيك مع الجهات المحلية والدولية، متمنياً على الجميع بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق التقدم والتميز على كافة المستويات والصعد من خلال العمل على تعزيز دور الجامعة في الاسهام في تحقيق التنمية المستدامة، كما ببين العجلوني أن التصنيفات العالمية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة أصبحت تشهد اهتماما من قبل مؤسسات التعليم العالي، بحيث تركز على تجذير المسؤولية التي تقع على عاتق الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة، ومن جهة تعمل هذه التصنيفات بمعاييرها ومؤشراتها كخارطة طريق لمؤسسات التعليم العالي للسير قدما في الحفاظ على كوكب الأرض والاسهام في ازدهار المجتمعات.
وقد أكد الاستاذ الدكتور هيثم حمود الشبلي نائب الرئيس لشؤون الاعتماد وضمان الجودة بأن هذا التصنيف العالمي يهدف الى قياس قدرة الجامعات على معالجة التحديات البيئية والاجتماعية ضمن منظومة الحوكمة الرشيدة، حيث يشمل التصنيف عدد من المؤشرات الفرعية  بأوزان مختلفة تضم التعليم المستدام والبحوث المستدامة، والاستدامة البيئية، والمساواة وتبادل المعرفة والأثر التعليمي ونسب التوظيف ونوعية الحياة، والحوكمة والشفافية، معربا عن شكره لجميع الكليات الأكاديمة و الوحدات الادارية و المراكز العلمية التي أسهمت في تحقيق هذا الانجاز النوعي.
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