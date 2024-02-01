"البلقاء التطبيقية": نسبة النجاح بـ"الشامل" بلغت 65,2 %

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السلط- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة د. أحمد العجلوني، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل"، للدورة الشتوية 2024.وقال العجلوني، في مؤتمر صحفي أمس، إن نسبة النجاح بلغت 65,2 %، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل، مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة.وتقدم للامتحان بورقة أو أكثر، 6311 طالبا وطالبة، نجح منهم 4121 ، توزعوا على 53 كلية جامعية وجامعية متوسطة في 90 برنامجا دراسيا، وتغيب عن الامتحان بجميع أوراقه 9 طلاب، وتم ضبط 14 مخالفة.وبين أنه تم دراسة جميع الملاحظات الإلكترونية على أسئلة الامتحان كما وردت من الطلبة، من قبل لجان فنية متخصصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وكذلك قامت الوحدة بتحليل إجابات الطلبة باستخدام معامل الصعوبة لجميع أوراق الامتحان النظري، واعتماد منحنى التوزيع المعياري لمستوى صعوبة الأسئلة لغايات التصحيح واستخراج النتائج.وأضاف أنه سيتم طرح عطاء مبنى لكلية الذكاء الاصطناعي وكلية الأمير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمساحة 16 ألف م2.وأشار العجلوني، إلى استحداث كلية التمريض وكلية العلوم الطبية المساندة في الجامعة، وسيتم العمل الفترة المقبلة على طرح عطاء لإنشاء مبنيين لهما بالقرب من كلية الطب، لتكون مجمعا طبيا متكاملا يخدم البلقاء خاصة، والمحافظات الأردنية عامة.كما تعمل الجامعة عبر دراسات واقعية لسوق العمل، على استحداث تخصصات تقنية يحتاجها سوق العمل ومهن المستقبل.كما وتسعى لتحقيق معايير الاعتماد العام وضمان الجودة المحلية والعالمية، حيث حصلت الجامعة على الاعتماد العام لكلية الطب من الاتحاد الفيدرالي للتعليم الطبي، بعد تحقيق معايير الاعتماد العام وضمان الجودة.-(بترا)