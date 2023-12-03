البلقاء: "المدينة الفاضلة" بماحص.. جمعية صاعدة بجهود إنسانية وتنموية

البلقاء- الغد- تسعى جمعية المدينة الفاضلة بمنطقة ماحص في محافظة البلقاء، منذ انطلاقها رسميا مطلع العام الحالي، لإحداث نقلات نوعية في جهودها ذات البعد الإنساني وكذلك التنموي، رغم تحديات تواجهها وتتعلق بعدم وجود مشاريع تدر دخلا عليها، وكذلك عدم توفر مقر مملوك لها، واضطرارها للاستئجار.



وفي حوار مع "الغد"، يقول رئيس الجمعية الدكتور مهند حمود الشبلي، إن الجمعية تعنى بالعمل الخيري، وتعمل على دعم فئات المجتمع كافة دون استثناء، وتم تسجيلها رسميا في وزارة التنمية الاجتماعية كجمعية خيرية بعد التوافق على أهدافها الرئيسية التي حددها النظام الأساسي الخاص، وهي تنمية المجتمعات المحلية، ورعاية وحماية ضحايا العنف والاتجار بالبشر، وحماية وتمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى إدارة مشاريع صغيرة مدرة للدخل الخاص بالجمعية.



وحول الآلية التي ستتبعها الجمعية في تحقيق غاياتها وأهدافها، أكد الشبلي أن الجمعية تعمل على تطير عملها في خدمات الاستشارات والتدريب وتنمية مهارات وتأهيل العاملين وإعداد المدربين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والقانونية وتحديث وتطوير أساليبها بما يتفق مع المفاهيم الحديثة.



وأشار إلى أن الجمعية ماضية في بناء مجموعة متكاملة من وسائل التواصل والتشبيك مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق غايات وأهداف الجمعية، والبحث عن شركاء من المنظمات الدولية والجمعيات المحلية الأخرى لتنفيذ البرامج والمشاريع وتقديم الخدمات والتي تعد عنصراً أساسياً من أنشطة الجمعية.



كما أشار الشبلي إلى اهتمام الجمعية بالمساعدة في توجيه وتنفيذ المشاريع والبرامج والخدمات المقدمة من قبل المنظمات الدولية والجمعيات المحلية والجهات المانحة للمجتمع المحلي المضيف واللاجئين والفئات المستضعفة في المجتمع، وكذلك تنمية وتطوير قدرات شرائح المجتمع المختلفة من خلال البرامج التدريبية والاجتماعية والنفسية والإغاثية والإنسانية، فضلا عن العمل على التمكين الاجتماعي للفئات المستضعفة، وبناء قدرات الجمعية والعاملين والمتطوعين للعمل بها.



وأضاف، أن الجمعية تسعى لتعزيز الأنشطة الاجتماعية والخيرية والثقافية عبر أهداف محددة كدعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، والمشاركة في وضع الخطط الإستراتيجية التنموية مع كافة الجمعيات الأهلية، وإعداد وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر فئات المجتمع حاجة بحسب أهميتها للناس، وتقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المحتاجة والضعيفة، لإحداث التنمية الشاملة، وتحسين مستوى أداء الأفراد لتحقيق التنمية المستدامة.



ومن بين أبرز أهداف الجمعية، وفق الشبلي، تحسين الوضع المعيشي والحياتي لجميع أفراد المجتمع المحلي من خلال تمكينه اقتصاديا واجتماعيا وتأهيله مهنيا ومعرفيا، والتركيز على تمكين فئتي النساء والشباب.



وأكد الشبلي أن الإقبال والتفاعل مع أنشطة وفعاليات الجمعية أصبح متزايدا ولافتا، متوقعا أن تتسع رقعته أكثر فأكثر مع مرور الوقت وتكثيف عمل ودور الجمعية التي تحاول تنويع فعالياتها بحيث تحاكي كل فئات المجتمع وتبرز القضايا التي تحاكي واقعه واحتياجاته.



وفيما يتعلق بأحدث وأبرز نشاطات الجمعية، تطرق الشبلي إلى تركيز الجمعية على تقديم مساعدات مالية لمرضى ومحتاجين وطلاب وكبار سن يساندها في ذلك متبرعون، كدعم أسر تعيل أيتاما بمبلغ 100 دينار لكل أسرة، وتوزيع مواد غذائية وتموينية ودعم احتياجات لأطفال، وإطلاق مبادرة "صندوق الخير" بحيث يتم توفير الخبز مجانا للمحتاجين بتنسيق بين الجمعية وعدد من المخابز.



وأشار إلى أنه تم تخريج متدربي برنامج مجتمعي 1 برعاية رئيس بلدية ماحص وعضو اللامركزية عن المنطقة، ومتابعة بدء تدريب برنامج مجتمعي 2 مع المعهد الديمقراطي الوطني NDI، ومتابعة محاور دورة TOT مع مؤسسة step by step، وعقد تدريب مع مؤسسة فواصل بالتعاون مع Action aid، وعقد ورشات متعددة لمدارس لواء ماحص والفحيص من خلال منتسبي الجمعية بتعاون وإشراف من منتدى ماحص الثقافي، فيما تم عقد محاضرات عدة منها حول المشاركة السياسية الفاعلة مع شرح لقانوني الأحزاب والانتخابات النيابية، وحول قانون الجرائم الإلكترونية، وحول مخاطر آفة المخدرات، وحول سرطان الثدي وأهمية الوقاية والكشف المبكر.

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