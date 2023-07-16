الأحد 16 تموز 2023
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البلقاء: المشاريع البيئية غائبة ومخصصاتها شبه معدومة

منطقة الصبيحي (وكالات)
منطقة الصبيحي (وكالات)
البلقاء- يبدو لافتا غياب المشاريع البيئية بمحافظة البلقاء، حيث يشهد العام الحالي مواصلة العمل بمشروع واحد فقط كان انطلق عام 2019، وهو مشروع إنشاء الغابة البيئية في منطقة الصبيحي.اضافة اعلان
أما المخصصات المالية لقطاع البيئة في البلقاء للعام الحالي، فهي الأدنى كما يظهر في بيانات موازنة مجلس المحافظة، بمقدار 25 ألف دينار، من أصل 9 ملايين و457 ألف دينار موزعة على بقية القطاعات.
ووفق ما ذكر مصدر مسؤول في وزارة البيئة لـ"الغد"، فإن عدم توفر قطع أراض باسم الوزارة في محافظة البلقاء، هو السبب الرئيس لغياب أو ندرة المشاريع البيئية، وبالتالي محدودية المخصصات المالية للقطاع.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن المشروع البيئي الوحيد الذي يجري العمل به وهو مشروع الغابة في منطقة الصبيحي، يقام على أرض تابعة لوزارة الزراعة وليس وزارة البيئة، مشيرا إلى أن التخطيط لمشاريع بيئية عادة ما يصطدم بتعذر الحصول على أراض تتبع وزارات أو مؤسسات ودوائر أخرى.
وبشأن الغابة البيئية في الصبيحي، أشار المصدر إلى أن نسبة الإنجاز فيها تقارب 30 % فقط، رغم انطلاق المشروع منذ العام 2019، عازيا ذلك إلى محدودية المخصصات لاستكمال العمل به في كل عام.
وقال، إن العام الحالي، تم تخصيص 25 ألف دينار ضمن موازنة مجلس محافظة البلقاء، لعمل "محطة حرجية" كبديل عن برج مراقبة كانت النية تتجه لإنشائه، لكن تم استبداله بالمحطة الحرجية بسبب ارتفاع كلفته. 
ولفت إلى أن بدء العمل بالمحطة لم يبدأ بعد، بانتظار انتهاء وزارة الأشغال من دراستها، وطرح العطاء الخاص بها.
ووفق معلومات رسمية حول مشروع الغابة، اطلعت عليها "الغد"، فإنه وفي عام 2019 تم تخصيص مبلغ 10 آلاف دينار، من موازنة مجلس المحافظة، وتم تنفيذ سياج معدني بطول 600 متر تقريبا على جزء بسيط جدا من الغابة بكلفة 5400 دينار.
وفي عام 2020، تم تخصيص مبلغ 75 ألف دينار، تم تخفيضها إلى النصف بسبب جائحة كورونا، ومن ثم توقف طرح العطاء في المشروع بناء على كتاب من رئاسة الوزراء، بينما تم في عام 2021 تخصيص مبلغ 37500 دينار بعد إقرار الموازنة، وتم كذلك طرح عطاء من قبل مديرية أشغال البلقاء لتنفيذ سياج معدني بطول 1190 مترا طوليا و3 بوابات بمبلغ إجمالي يقارب 32 ألف دينار.
وعلى موازنة العام 2022، تم تخصيص مبلغ 25 ألف دينار من مجلس المحافظة لاستكمال السياج.
يشار إلى أن مشروع الغابة البيئية في الصبيحي، مدرج على قائمة المشاريع الأساسية في الخطة الإستراتيجية لوزارة البيئة والمنشورة عبر موقعها الإلكتروني. 
من جهته، قال رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف العواملة لـ"الغد"، إن محدودية مخصصات القطاع البيئي في موازنة العام الحالي، يعود لعدم وجود مشاريع سوى استكمال الغابة في منطقة الصبيحي، لذلك تم تخصيص 25 ألف دينار لها.
وفيما أكد العواملة أهمية القطاع البيئي وضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية للنهوض به في المحافظة من خلال مشاريع نوعية، لفت إلى أن نصيب الأسد من موازنة المجلس تطلب لقطاعات تبدو الحاجة فيها أكثر إلحاحا كقطاع الصحة وقطاع التربية والتعليم وقطاع الأشغال العامة.  
يذكر أن موازنة محافظة البلقاء للعام الحالي، تشمل 18 قطاعا، ضمن 5 ألوية تتبع للمحافظة، وبمجموع 120 مشروعا منها ما بدأ قبل سنوات، ومنها ما هو جديد، وقسمت الموازنة حسب المساحة لكل لواء وعدد سكانه ونسبة الفقر والبطالة فيه.
وحظي قطاع الأشغال بالحصة الأكبر من الموازنة بمبلغ مليون و940 ألف دينار، والقطاع الصحي بمبلغ مليون و480 ألف دينار، تلاه قطاع المياه بمليون و340 ألف دينار، ثم قطاع التربية والتعليم بمليون و330 ألف دينار.
وتوزعت بقية الموازنة على قطاعات: الشباب 855 ألف دينار، الداخلية 525 ألف دينار، سلطة وادي الأردن 390 ألف دينار، الزراعة 335، التنمية الاجتماعية 265 ألف دينار، السياحة 240 ألف دينار، الثقافة 232 ألف دينار، زراعة وادي الأردن 170 ألف دينار، الأوقاف 160 ألف دينار، البحوث الزراعية 80 ألف دينار، التدريب المهني 50 ألف دينار، الآثار 40 ألف دينار، وأخيرا البيئة 25 ألف دينار.
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