البلقاء: تنافس بين "النوادي الصيفية".. والأهالي بمأزق الكلفة وغياب البديل

محمد سمور

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ينظر العديد من أولياء الأمور في محافظة البلقاء إلى العطلة الصيفية، بوصفها هما وعبئا، لا سيما مع محدودية وجود الحدائق والمتنزهات العامة في مختلف مناطق المحافظة، مقابل عدم قدرتهم المالية على تسجيل أبنائهم في ما يعرف بـ "الـنوادي الصيفية" التي تتنافس فيما بينها بشكل محموم هذه الفترة لاستقطاب طلبة المدارس، حيث تضج صفحات مواقع التواصل المعنية بمناطق المحافظة بالمنشورات الإعلانية عن تلك النوادي التي يقوم بعضها كذلك بتوزيع "بروشورات" أمام المنازل، فضلا عن الاتصال بأرباب الأسر للحديث عن عروض، أو إرسال رسائل عبر تطبيق "واتساب" متضمنا شروحات العرض وتفاصيله.ومن وجهة نظر الشابة سماح الشايب وهي أم لـ 3 أطفال تتراوح أعمارهم من 3 سنوات إلى 11 عاما، فإن محافظة البلقاء بشكل عام، تفتقر إلى وجود حدائق ومتنزهات عامة، ما يشكل مأزقا للأهالي، خصوصا في مناسبات معينة كالأعياد والعطل المدرسية.الشايب التي تعمل في مجال التدريس، تؤكد أن دخلها إضافة إلى دخل زوجها، لا يمكنهما من تسجيل أطفالهما في نواد صيفية بسبب كلفتها العالية، مشيرة إلى أن أقل ناد من النوادي التي اطلعت على أسعارها يطلب 100 دينار شهريا مقابل الطفل الواحد، فيما لفتت في الوقت نفسه إلى أن الأسعار تصل في نواد أخرى إلى 200 دينار للطفل الواحد.أما أبو طارق العبادي، فيقول إن أغلب الأطفال في محافظة البلقاء يمارسون اللعب في الشوارع، وهو الأمر الذي يعرضهم لخطر الدهس من قبل المركبات، مثلما قد يعرضهم لمخاطر أخرى مثل الاعتداء عليهم أو الخطف، أو حتى خطر هجوم الكلاب الضالة.وأضاف، أن الأسر في المحافظة بشكل عام، لا تستطيع تحمل كلف تسجيل أبنائهم في نواد صيفية نظرا لكلفتها العالية بالنسبة لهم، خصوصا من لديه أكثر من ابن.وبالنسبة له، أشار أبو طارق إلى أن لديه طفلين في المدارس، مؤكدا أنه يرفض أن يلعبا في الشوارع، وأنه يصطحبهما كل نهاية أسبوع إلى حدائق الحسين قرب المدينة الطبية.وطالب العبادي، الجهات المعنية بالعمل على إنشاء حدائق ومتنزهات عامة تخدم مختلف مناطق المحافظة، مشددا على أن ذلك حق للأطفال كي يمارسوا أنشطة بدنية وترفيهية، وتحديدا في العطلات الطويلة كالعطلة الصيفية.ولا يختلف الحال بالنسبة لأم أسامة التي تواجه مأزقا في إيجاد مكان مناسب للعب طفليها (4 سنوات و7 سنوات)، قائلة إنها تستبعد تسجيلهما في ناد صيفي بسبب عدم توفر قدرة مالية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن كلفة الطفل الواحد في أقرب ناد على مكان سكنها تبلغ 120 دينارا، بالإضافة إلى كلفة إضافية هي أجور النقل بحافلات مخصصة.وأشارت أم أسامة إلى أنها تضطر أن تخرج طفليها للعب مع أقرانهم في الشارع المقابل للمنزل، لكنها تؤكد أنها تبقى قلقة عليهم وأنها تراقبهم قدر المستطاع.وأضافت، أن ما ينطبق عليها، ينطبق في الوقت نفسه على الكثير من السيدات، مشيرة إلى أن النوادي الصيفية مكان مناسب وآمن للأطفال لولا أن كلفته المالية عالية ولا تستطيع غالبية الأسر على تأمينها.وتحدثت "الغد" إلى العديد من المصادر في بلديات مختلفة داخل المحافظة، والتي أشارت إلى أن أسباب قلة الحدائق والمتنزهات العامة، تعود إلى عدم توفر مخصصات مالية كافية، في ظل محدودية موازنات البلديات، واستنزاف البنى التحتية الأساسية لأموال تلك الموازنات.كما أشارت بعض المصادر، إلى تحديات تتعلق بعدم امتلاك عدد من البلديات لقطع أراض تكون مناسبة لإنشاء حديقة أو متنزه، إلا أنها أكدت أن هذا الملف ليس غائبا عن الأولويات وأن البلديات بشكل عام تحاول إيجاد حلول مناسبة قد تكون من خلال جهات مانحة أو شراكات مع القطاع الخاص.وفي تصريح سابق لـ"الغد"، أكدت المختصة في علم الاجتماع، يارا أحمد غنيمات، أهمية اللعب لكلا الجنسين من الأطفال، لحصولهم على نمو جسدي وحركي سليم، ذلك أن اللعب يساعد في تقوية الجسم وتمرين العضلات وتعليم الطفل الكثير من الحركات اليومية، ومنها الركض والقفز والتسلق وما شابه.كما ينمي اللعب وفق غنيمات، مفهوم الذات ومبدأ مشاركة الآخر وقبوله، مشيرة إلى أن تشجيع الطفل على اللعب مع الآخرين يُخرجه من دائرة الذات، فضلا عن أنه يساعد في النمو العقلي وتقوية عملية التذكر والتدريب على الانتباه ودقة الملاحظة.وأضافت، أن اللعب يزيد أيضا الثقة بالنفس لدى الطفل ويوفر جوا من الراحة والمتعة والفرح ويساهم في علاج الكثير من الاضطرابات الانفعالية والنفسية، كفرط الحركة والخوف، كما يتعلم الطفل من خلال اللعب والاختلاط، عادات المجتمع وقوانينه والقيم الاجتماعية كالعطاء وتقبل الآخر والتعاون الجماعي ومهارات التواصل الاجتماعي وتَقبّل الخسارة، كما يتعلم من خلال اللعب كيف يعقد علاقات صداقة مع الآخرين.