الثلاثاء 15 آب 2023
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البهجة تعلو وجوه 120 طفلا وطفلة بحفل تخريج أقامته بلدية ماحص

حفل تخريج أقامته بلدية ماحص
حفل تخريج أقامته بلدية ماحص

تحت رعاية متصرف لواء ماحص والفحيص الدكتور صالح الكيلاني وبحضور رئيس بلدية ماحص فيصل الشبلي، أقامت بلدية ماحص مساء أمس  الاثنين، حفل تخرج الفوج الأول من نادي بلدية ماحص الصيفي "فن وإبداع وتميز".اضافة اعلان

وبدأ الحفل بافتتاح بازار لأعمال المشاركين في النادي من أشغال يدوية وتطريز وعرض رسومات الأطفال والقصص القصيرة التي أبدعها الأطفال المشاركون بالنادي، كما تم تقديم شرح لأهمية لعبة الشطرنج في تنمية التفكير الخلاق للأطفال.

وتخلل الحفل تكريم الجهات الداعمة والمدربين المتطوعين  القائمين على النادي، وكذلك المشاركين والبالغ عددهم 120 طفلا وطفلة.

وقامت "فرقة طربوش" بعمل فعاليات للأطفال من رسم على الوجوه وتوزيع الحلوى على الأطفال. 

وحضر الاحتفال أيضا، عضو اللامركزية عبد المجيد العيسى، ومدير مركز أمن لواء ماحص والفحيص، ومندوب عن رئيس مركز الدفاع المدني للواء ماحص والفحيص، والمدير التنفيذي للبلدية إخلاص السعايدة، ومنسق وحدة تمكين المرأة ميسون العبادي، وعضو المجلس البلدي سمير الشبلي، ومندوب عن رئيس فرع إدارة الشرطة المجتمعية، ومندوب عن رئيس فرع إدارة حماية البيئة، ورئيس جمعية ابن رشد الخيرية، وأعضاء جمعية نشميات ماحص الخيرية، وعدد من ضباط وضباط صف مديرية الدفاع المدني والأمن العام، وعدد من أهالي المشاركين وعدد من المجتمع المحلي.
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