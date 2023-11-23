الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحديقة البيئية بعين الباشا.. تتويج لشراكة القطاعين ومتنفس للسكان

جولة تفقدية لمسؤولين على الحديقة البيئية بعين الباشا-(الغد)
جولة تفقدية لمسؤولين على الحديقة البيئية بعين الباشا-(الغد)
 تتجه الأنظار في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء، إلى افتتاح الحديقة البيئية في غابات الشهيد وصفي التل، في ظل افتقار اللواء للمتنزهات والحدائق العامة، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للبلدية التي تمضي في شراكات مع القطاعين العام والخاص لإيجاد متنفسات للسكان الذين يتجاوز عددهم 200 ألف نسمة.اضافة اعلان
وتعد المطالب بإنشاء حدائق ومتنزهات عامة، واحدة من أبرز الأولويات لدى سكان اللواء، حيث تدخل الكثير من الأسر في مأزق إيجاد أماكن مناسبة وغير مكلفة لقضاء أوقات ترفيهية، لا سيما للأطفال الذين يلجأون إلى اللعب في الشوارع ما يجعلهم عرضة للعديد من المخاطر كحوادث الدهس.
إلا أن أبرز العوائق التي تحول دون قدرة بلدية عين الباشا على إنشاء حدائق أو متنزهات عامة، هو عدم توفر مخصصات مالية كافية، خصوصا أن المشاريع والخدمات المتعلقة بالبنية التحتية تستنزف غالبية موازنتها البالغة 13 مليون دينار.
ويجسد مشروع الحديقة البيئية، نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث استملكت بلدية عين الباشا قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة لإقامة الحديقة البيئية، فيما تكفلت الشركة المركزية للتجارة والمركبات "تويوتا" بتكاليف المشروع الذي يأتي كذلك ضمن جهود لوزارة البيئة تهدف إلى إقامة متنزهات بيئية في عدد من غابات المملكة.
حول ذلك، قال المدير التنفيذي في بلدية عين الباشا المهندس أحمد الفاعوري، إن مشروع الحديقة الذي أقيم على مساحة 30 دونما، بات في مراحله الأخيرة، وسيتم افتتاح الحديقة بشكل رسمي وإتاحتها أمام الزوار خلال فترة قريبة، مشيرا إلى أن البلدية هي من يشرف على إدارة الحديقة ومتابعة كل شؤونها، وأنها ستكون متاحة أمام استقطاب استثمارات بداخلها.
وأضاف الفاعوري لـ"الغد"، أن الحديقة من شأنها أن توفر متنفسا لأبناء اللواء، حيث تتوفر فيها جميع المرافق الصحية والمقاعد والممرات، بالإضافة إلى الألعاب التي تتناسب مع الموقع البيئي، مشددا في الوقت ذاته على أن البلدية ماضية في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد إنشاء متنزهات وحدائق عامة بالشراكة مع جهات عديدة تمثل القطاعين الخاص والعام.
وبهذا الخصوص، أكد الفاعوري أهمية ذلك النوع من الشراكات ضمن دور تنموي تكاملي يمكن من خلاله إحداث قفزات في العديد من الملفات التي تنعكس بشكل إيجابي وحقيقي على المجتمعات المحلية، لافتا إلى أن البلدية تمضي في توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع سواء تنموية وخدماتية أو استثمارية بما يحدث أثرا ملموسا في واقع اللواء، والعمل بكل طاقتها على تجاوز أي عقبات أو تحديات قد تواجهها أو تعيق عملها ورؤيتها التنموية.
ويأتي مشروع الحديقة وفق وزارة البيئة، في إطار جهودها بإنشاء متنزهات بيئية نموذجية في بعض الغابات، حفاظا على بيئتها، والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات والاعتداءات عليها، لا سيما أن نسبة الغابات تبلغ أقل من 1 ٪ من مساحة المملكة.
كما تسعى الوزارة من خلال مشروع المتنزهات في الغابات، إلى ترسيخ المفاهيم والسلوكيات السليمة لدى شرائح المجتمع في المحافظة على الطبيعة والنظافة العامة في الغابات والمتنزهات والأماكن العامة، فيما يشمل المشروع بالإضافة إلى غابات الشهيد وصفي التل، غابة اليوبيل بمحافظة الكرك، وبدعم من شركة البوتاس، وغابة الغزلان في دبين، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
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