الزراعات التعاقدية.. استثمار آمن يجنب المزارعين الخسائر بوادي الأردن

حابس العدوان

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وادي الأردن– دفع نجاح تجربة الزراعة التعاقدية بوادي الأردن العديد من المزارعين إلى سعيهم للتعاقد مع الشركة الأردنية الفلسطينية لزراعة أراضيهم الموسم المقبل، في خطوة تعد الأسلم بحسب غالبيتهم للخروج من مأزق الخسائر المتتالية التي تسببها الاختناقات التسويقية وتدني الأسعار.ويوضح عدد من المزارعين أن الزراعة التعاقدية تعتبر الحل الأمثل للتغلب على التحديات التي تواجه مزارعي الوادي كل موسم وخاصة تسويق المنتوجات وإيجاد أسواق تحقق لهم أسعارا مجدية على خلاف الواقع الحالي.وعاش مزارعو الوادي الموسم المنقضي أوضاعا مأساوية نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم ما دفع بالعديد منهم إلى إعادة النظر بمستقبل عمله في القطاع.ويؤكد المزارع نواش اليازجين أن نجاح تجربة الزراعة التعاقدية الموسم الماضي دفع بعدد أكبر من المزارعين لخوض التجربة لتخطي العقبات والتحديات التي تواجههم وتفادي الخسائر المؤكدة التي تلازمهم، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية بما في ذلك تسويق المنتوجات والجدوى الاقتصادية تشكل عاملا محفزا للتحول لهذا النوع رغم الكلف المرتفعة والجهود المطلوبة لتوفير منتج منافس في الأسواق العالمية.ففي الوقت الذي عانى فيه غالبية مزارعي وادي الأردن من تدني أسعار بيع منتوجاتهم منذ بداية الموسم وحتى وقت قريب، يعيش المزارعون المتعاقدون أفضل مواسمهم سواء على الصعيد المادي أو النفسي والمعنوي.ويصف المزارع نعيم أبو دوش وضعه بأنه وجد راحة وطمأنينة لم يهتد إليها منذ أكثر من 10 سنوات متوالية، فالإنتاج ممتاز والأسعار جيدة ولا يوجد حتى مجال للتفكير بحصول خسائر لأنه يعرف أن إنتاجه سيباع بسعر جيد ومجد.ويبين أنه عاش أسوأ سنوات عمره خلال العقد الماضي نتيجة الخسائر الكبيرة التي ألمت به وأرغمته على بيع جزء من أرضه والتوقف عن زراعة مساحات كبيرة مما تبقى منها، لافتا إلى أنه عانى كثيراً في البحث عن سبل لتسويق إنتاجه دون اللجوء إلى الأسواق المركزية، إذ كان يقوم بتحميل إنتاجه وتوزيعه على محال بيع الخضار بشكل مباشر لتوفير جزء بسيط من الكلف التي كان يدفعها من جيبه الخاص رغم الجهد والتعب والقلق.ويضيف، أما الآن وبعدما توجه إلى التعاقد مع إحدى الشركات فإن الأوضاع انقلبت بشكل كامل، فكل ما عليه أن يجتهد ويعمل على إنتاج الأصناف المطلوبة بأعلى جودة للحصول على مردود يوفر له دفع أجور العمال وشراء مستلزمات الإنتاج وادخار الباقي للتجهيز للموسم المقبل، لافتا إلى أن تجربة الزراعة التعاقدية تشكل نقلة نوعية في العمل الزراعي إذ وفرت بيئة عمل آمنة ومريحة للمزارع الذي يعد الركيزة الأهم في القطاع.ويؤكد مزارعون أن النتائج الإيجابية التي حققتها الزراعة التعاقدية في وقت تعرضت شريحة واسعة منهم للخسارة يبرز أهميتها للنهوض بالقطاع، خاصة في حل مشكلة التسويق التي تعتبر مولدة للعديد من العقبات والتحديات الأخرى.ويبين المزارع نواش العايد أن تجربة الزراعة التعاقدية أثبتت جدواها الاقتصادية سابقا قبل أن تتعثر بسبب الأحداث الأمنية في المنطقة عام 2010، مشيرا إلى أن عودة العمل بهذا النمط سيساعد المزارع على تجاوز الكثير من التحديات والعقبات التي ولدتها الاختناقات التسويقية خلال السنوات الماضية.ويضيف أن من أعظم الفوائد التي تحققها الزراعة التعاقدية عدى الجدوى الاقتصادية انها تبعث الطمأنينة في نفس المزارع الذي خيّم عليه الخوف لأعوام طويلة، لافتا الى أن معرفة المزارع أن جهده وتعبه لن يذهبا هدرا سيدفع عددا كبيرا من المزارعين إلى التوجه للتعاقد مع الشركات الزراعية المتخصصة في هذا المجال وسيعمم الفكرة على نطاق أوسع.إلا أن ذلك بحسب العايد يحتاج إلى جهود مضاعفة من الشركات المتعاقدة لفتح أسواق تصديرية جديدة لاستيعاب الكميات التي سيتم إنتاجها، وإلا فإن تطبيق هذا النمط سينحصر بعدد قليل من المزارعين.وتعتمد الزراعة التعاقدية تنظيم العلاقة بين المزارع والمسوق بهدف تأمين الإنتاج الخضري وفق مواصفات تتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية مقابل الالتزام بشراء كامل الإنتاج وبأسعار محددة مسبقا.من جانبه أكد مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية أن الزراعة التعاقدية تعتبر الحل الأمثل للتغلب على جملة من المشاكل التي تواجه المزارع وخاصة فيما يتعلق بتسويق إنتاجهم بأسعار مناسبة ومجدية، لافتا إلى أن الشركات التي انتهجت هذا النهج سيكون لها دور فاعل في تعزيز منافسة المنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق العالمية.ويضيف أن النجاح الذي شهدته الزراعات التعاقدية الموسم الحالي والتي قامت عليها الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية سيؤدي الى تغيير جذري في نمطية الزراعة وخاصة التقليدية ويشجع المزيد من المزارعين على التوجه لهذا النوع من الزراعات التي من شأنها الحد من المخاطر التي تواجههم، مؤكدا أن تعزيز هذا النمط سيؤدي إلى الحفاظ على الأسواق الخارجية التقليدية وتعزيزها وفتح أسواق جديدة ومعالجة التشوهات من خلال آليات تنافسية مناسبة مثل التعبئة والتدريج والتغليف ودراسة احتياجات السوق وقد شهدت جهود الشركة فتح أسواق جديدة كان أهمها هنجاريا ورومانيا وبولندا والنمسا وهولندا وتركيا وروسيا وقبرص واليونان، إضافة إلى الأسواق الخليجية.