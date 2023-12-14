المشاركة المجتمعية بلجنة السلامة الأحيائية.. إجراء شكلي أم حاجة ملحة؟

حابس العدوان

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فيما يكتسب موضوع السلامة الأحيائية الغذائية أهمية بالغة على المستوى العالمي بسبب تأثيرها على التنوّع البيولوجي، وآثاره الصحية خصوصا على سلامة الغذاء الذي تنتجه التكنولوجيا الأحيائية وما رافقه من مزاعم غير دقيقة عن تأثيرات سلبية على صحة الانسان، يطالب خبراء ومعنيون بضرورة توسيع مشاركة المجتمع بلجنة السلامة الأحيائية ورفع الوعي البيئي لدى المجتمع في مجال الكائنات المعدلة وراثيا.ويبين مدير بيئة وادي الأردن المهندس محمد الصقور أن الوزارة تقوم بتنفيذ سلسلة من برامج التوعية والتثقيف لرفع الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع بمجال الكائنات المعدلة وراثيا، ومشروع التنفيذ الإطار الوطني للسلامة الأحيائية.هذا الأمر كان أيضا محط اهتمام ورشة توعوية عقدت في وادي الأردن، وهدفت إلى تسليط الضوء على موضوع يهم كافة فئات المجتمع وهو المواد المعدلة وراثيا والدور المجتمعي للتعرف عليها وكيفية التعامل معها.الصقور، أكد على أهمية الورش خاصة وأن التشريعات والسياسات والأنظمة الإدارية لا تكفي ولا يمكن أن تؤدي دورها بدون دعم المجتمع المدني لها، قائلا " يجب أن لا نغفل عن دور ودعم المراكز البحثية للتقليل والحد من أي أثار سلبية محتملة قد تنتج عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة".وأوضح أن أهداف مشروع تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الأحيائية تتركز في دمج مفاهيم السلامة الأحيائية في الخطط والاستراتيجيات القطاعية، لبلورة إطار تشريعي متكامل يتناسب مع الاحتياجات الوطنية من خلال ايجاد نظام فعال لمراقبة التأثيرات البيئية وفحص الكائنات المعدلة جينيا وتطبيق للتعامل مع الاستيراد والتصدير وإجراء تقييم المخاطر لوضع برامج زيادة الوعي العام بموضوع السلامة الأحيائية.وأشار إلى أنه ورغم قلة الوعي المجتمعي حول السلامة الأحيائية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما متزايدا تزامنا مع خطوات فاعلة على المستوى الوطني تضمنت التوقيع والمصادقة على بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية وإعداد الإطار الوطني للسلامة الأحيائية والمتضمن بناء القدرات اللازمة للبدء بالمشروع وتوحيد الجهود الوطنية لانجازه والعمل على وضع الآليات لتنفيذه والذي يحتاج الى إرادة سياسية ودور للمجتمع المدني لضمان استدامتها.من جانبهم يرى خبراء أن المطلوب من الجهات المعنية اشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد المختصين الفاعلين في هذا المجال وسماع حججهم ونشرها بالعلن بحيث تكون كافة الاجتماعات شفافة وعلنية ويمكن الوصول إلى ملخصاتها ونتائجها عن طريق الشبكة العنبوتية وألا تكون سرية نهائيا ومحكومة بلجنة قطاع عام ولا تخضع لأي أجندات خارجية.وتشدد رئيسة الجمعية العربية لحماية الطبيعة رزان زعيتر على ضرورة توسيع مشاركة المجتمع المدني المعني باللجنة الوطنية للسلامة الأحيائية، مع وجوب تضمين المشروع على مرحلة تثقيفية وتوعوية للمجتمع المدني لتفعيل الاهتمام بالموضوع بشكل واف ومبسط ومناسب لكل شريحة وهذا غير متوفر حتى الآن، مضيفة "يجب أن يكون الهدف من الورشات التي تعقد بهذا الخصوص توعويا وليس إجرائيا فقط، كما يجب المتابعة مع المشاركين لضمان استمرار الشراكة معهم من جهة، والتأكيد من حصولهم على المعلومات الكافية عن هذه المواد المحورة وراثياً وبشكل تراكمي".وتبين أن العربية لحماية الطبيعة تولي موضوع السلامة الإحيائية أهمية كبيرة، فكنا أول من نادى من أجل الاهتمام الشعبي بموضوع الأغذية المعدلة وراثياً ودفعنا لتنشيط لجنة وطنية تهتم بموضوع السلامة الأحيائية وتتابع إصدار القانون والتأكيد على أن مشكلة الغذاء والفقر قد نتجت عن عدم تطبيق مبدأ السيادة على الغذاء وسوء الإدارة والتوزيع وليس في زيادة حجم الإنتاج كما يدعي مؤيدو تلك التقنية.وتوضح زعيتر لقد استطعنا من خلال عقد ندوة دولية حول "الكائنات المحورة وراثياً، آثار ومخاطر"عام 2005، الخروج بتوصيات منها منع استيراد المواد المحورة وراثياً، ووجوب وضع بطاقات البيان على عبوات الأغذية لتوضيح محتوياتها وعناصرها، وما إذا كانت قد تمت معالجتها وراثياً، وتوفير الإمكانات المختبرية لإجراء فحوصات الكشف عن وجود أغذية محورة وراثياً ويتضمن ذلك الفحوصات على بذور النباتات المستخدمة في الزراعة، إضافة لتفعيل أطر السلامة الأحيائية، وبالتوازي توعية المستهلكين بآثار ومخاطر الكائنات المحورة وراثياً على صحة الإنسان، والبيئة، والتنوع الأحيائي، والزراعة والاقتصاد والعدالة الاجتماعية.وتقول" إننا ومن خلال مناقشات اللجنة المكلفة بإعداد مسودة قانون السلامة الإحيائية أكدنا على أهمية معرفة تطورات مسودة قانون السلامة الأحيائية وإن كانت التوصيات السابقة من الفريق قد أضيفت له قبل عرضه مستقبلاً على مجلس النواب، ومنها أن النقاش على مسودة "الدليل الإرشادي للنظام الإداري والفني" للقانون يأتي بشكل لاحق بعد إقرار القانون وليس قبله ليكون نقاش موضوعي ومثمر، علما أن النقاشات التي جرت العام الحالي أخذت الشكل البيروقراطي غير المترابط واستحوذ الجانب الإجرائي على المناقشات".المطلوب بحسب زعيتر، أن تعبر كل الأطراف كل حسب اختصاصه سواء كان تقني أو فني أو تشريعي أو قانوني أو المستهلكين والمزارعين عن رأيها إما بأنفسهم أو من خلال النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني التي تنطق باسمهم وتتحدث بمصالحهم، ويجب الاستماع اليهم والأخذ بجميع وجهات النظر بكل شفافية ومكاشفة للخروج بقانون فاعل.وتابعت: "من المقلق أننا لا زلنا لا نعرف أين وصلنا سواء في إقرار القانون أو البدء بتنفيذه أو على سبيل المثال فهم كيف تم أخذ قرار تحديد النسبة الحالية للمواد المحورة المسموح بها دون التصريح عن وجودها في بيانات المواد المستوردة".ويؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن التكنولوجيا الحيوية يمكن أن تولد فوائد كبيرة، ولكن هناك مخاوف من أن تكون لها آثار سلبية على التنوع البيولوجي وصحة الإنسان نظرا لقلة الخبرة والمعرفة بمنتجات التكنولوجيا الأحيائية، مضيفا أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات المستهدفة من مصادر التكنولوجيا الأحيائية بشقيه النباتي و الحيواني.ويشدد على ضرورة إيجاد رؤية واضحة وشفافة للموضوع بمجمله يتم تعميمها على جميع القطاعات المعنية وجميع فئات المجتمع وتوعية المستهلكين بآثار ومخاطر الكائنات المعدلة وراثياً على صحة الإنسان والبيئة والتنوع الأحيائي والزراعة، مؤكدا على ضرورة وضع آليات واتخاذ إجراءات فاعلة وتوفير الإمكانات المخبرية لإجراء فحوصات الكشف عن وجود أغذية محورة وراثياً ويتضمن ذلك الفحوصات على بذور النباتات المستخدمة في الزراعة، وضرورة رفع قدرات مراكز البحث العلمي في فحص هذه المواد لتعزيز الرقابة عليها ورفع القدرات الوطنية في مجال تقييم وإدارة المخاطر الناجمة عن الكائنات المحورة جينيا لتطوير وتحسين الانتاج من المحاصيل الزراعية للمحافظة على البيئة وصحة الانسان.ويهدف بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، وهو ملحق لاتفاقية التنوع البيولوجي، إلى ضمان سلامة التعامل مع الكائنات الحية التي تم تعديلها باستخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة ونقلها واستخدامها.وتعمل الأمم المتحدة للبيئة في شراكة مع مرفق البيئة العالمية واتفاقية التنوع البيولوجي لمساعدة الأطراف في بروتوكول قرطاجنة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق.