الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المغطس.. عدد الزوار الأعلى منذ افتتاحه

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مجموعات سياحية خلال زيارتها موقع المغطس-(الغد)
المغطس- لأول مرة منذ افتتاح موقع عماد السيد المسيح أمام الزوار العام 2002، تخطى عدد الزوار 213 ألف زائر، ليكون الموسم السياحي الأفضل للعام 2023 حتى الآن.اضافة اعلان
ويؤكد مدير عام هيئة موقع المغطس المهندس رستم مكجیان، أن عدد زوار الموقع للعام 2023 يعد الأعلى تاريخيا منذ افتتاحه العام 2002، مبينا أن عدد الزوار بلغ 213649 زائرا، مقارنة بحوالي 156387 للعام 2022 بارتفاع نسبته 36.6 %.
ويشير إلى أن أعداد الزوار والحجاج أظهرت زيادة ملحوظة منذ بداية العام وحتى منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر)، إذ بدأت الأعداد بالانخفاض إلى مستويات متواضعة نتيجة تراجع السياحة الأجنبية مع بدء أحداث غزة، لافتا إلى أن الزيادة في أعداد الزوار والحجاج شملت التذكرة الموحدة التي وصلت إلى 50783 زائرا، بارتفاع قارب من 50 % مقارنة بالعام 2022.
ويرى مكجيان، أن الأرقام التي سجلت العام المنصرم، تؤكد الاهتمام العالمي المتزايد بموقع عماد السيد المسيح وانطلاقة جيدة للسياحة الدينية، عازيا ذلك إلى الجهود التشاركية التي بذلتها إدارة الموقع ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية في الترويج للموقع وتعزيز مكانتة على خريطة السياحة العالمية.
ويوضح مكجيان أن زوار الموقع يمثلون ما يزيد على 70 جنسية من مختلف دول العالم، ما يدل على الاهتمام المتزايد بزيارة الموقع من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن 90 % من إجمالي عدد الزوار من الجنسيات الأجنبية، خصوصا من أوروبا وأميركا وآسيا وأفريقيا، إضافة إلى الزوار من الدول العربية والأردن.
وكانت اليونسكو قد أدرجت الموقع على لائحة التراث العالمي، كواحد من أقدس المواقع المسيحية في العالم وأنه ذو قيمة دينية عالمية عالية، لكونه مكان انطلاق الدعوة المسيحية بعد تعميد السيد المسيح على يدي يوحنا المعمدان، ويمثل شاهدا حيا على حقبة تاريخية وممارسة شعائر دينية ما تزال قائمة في الموقع حتى اليوم.
ويأمل مدير عام الهيئة أن تواصل أعداد الزوار ارتفاعها مع بداية العام الجديد للوصول إلى أرقام أعلى، خصوصا إذا عادت الأوضاع الأمنية في المنطقة إلى الاستقرار الذي سيسهم في عودة حركة السياحة الأجنبية للمنطقة إلى سابق عهدها، مؤكدا أن إدارة الموقع تعمل جاهدة على النهوض بالخدمات المقدمة للزوار والحجاج بشكل مستمر.
ويبين مكجيان، أن إدارة الموقع تعكف حاليا على تكثيف استعداداتها لاستقبال الحجاج والزوار الذين سيشاركون في احتفالات عيد الغطاس والحج المسيحي الشهر الحالي.
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