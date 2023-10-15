الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بلدية الشونة الوسطى.. مسؤوليات متزايدة وإمكانات متواضعة

شارع متهالك يصعب المسير عليه بالشونة الوسطى-(الغد)
شارع متهالك يصعب المسير عليه بالشونة الوسطى-(الغد)
الأغوار– فيما يعلق أهالي مناطق تابعة لبلدية الشونة الوسطى آمالا كبيرة على المجلس البلدي من أجل النهوض بالواقع الخدمي والتنموي، يؤكد مجلسها أن شح الموارد المالية يقف عائقا أمام الخطط والبرامج التي وضعها ضمن أولويات العمل منذ توليه مسؤولياته.اضافة اعلان
وكان عدد من سكان مناطق متفرقة من لواء الغور الجنوبي بشكل عام قد اشتكوا من تردي خدمات البنیة التحتیة، موضحين أن معظم شوارع البلدية الرئيسة والفرعية وخصوصا في مناطق الروضة والجوفة والنهضة متردیة وبحاجة ماسة للصيانة والتأهيل وإعادة التعبید.
ويشير محمد الجعارات إلى أنه ورغم المطالبات المتكررة بضرورة تأهيل الشوارع التي ألحقت بمركباتهم أضرارا بالغة، إلا أنه لم يتم إلى الآن الاستجابة لمطالبهم، لافتا إلى أنه يوجد نقص حاد بالآليات وخصوصا الضاغطات وآليات جمع النفايات التي تعمل ليل نهار دون فائدة، الأمر الذي يشجع المواطنين على التخلص من نفاياتهم بطرق غير سليمة ومضرة بالبیئة.
ويشدد محمد العجوري على ضرورة تأهيل الشوارع الفرعية التي باتت تشكل معاناة حقيقية لهم، لافتا إلى أن غياب مشاريع الصيانة والتأهيل زاد من حجم المشكلة خصوصا وأنه مضى على إنشائها مدة طويلة، ناهيك عن تردي واقع الخدمات بشكل عام.
ويؤكد رئيس بلدية الشونة الوسطى أحمد علي العدوان، أن العائق المادي هو السبب الرئيسي لعدم تنفيذ المشاريع التي تم إدراجها على موازنات البلدية للعامين الماضي والحالي خاصة وأن موازنة البلدية تقارب من 5 ملايين دينار يذهب حوالي نصفها كرواتب للعاملين، موضحا أن عدم صرف المستحقات الحكومية خلال جائحة كورونا ضاعف من حجم التحديات التي تواجه البلدية.
ويضيف أن كوادر البلدية عملت خلال الفترة الماضية على رفع كفاءة تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المواطنين والتجار، إذ ارتفعت نسبة التحصيلات إلى حوالي 45 % من الموازنة، لافتا إلى أن مجموع المصاريف قاربت من 40 % من إجمالي الموازنة لغاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي. 
ويوضح أن المجلس البلدي وضع خطة عمل تضمنت تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية عدة لخدمة أبناء المنطقة كمشاريع الفتح والتعبيد وتأهيل الطرق وشراء الآليات والمعدات وبناء مبان بلدية وقاعات متعددة الأغراض، إلا أن عدم وجود مخصصات كافية حال دون تنفيذ بعضها خاصة وأن البلدية لم تحصل على كامل مستحقاتها من الحكومة التي تقارب من مليون دينار.
ويقول: "رغم محدودية الموارد المالية، إلا أن البلدية قامت خلال العام الماضي بتنفيذ مشاريع خدمية في عدد من المناطق الأكثر حاجة"، مقرا بأن غالبية الشوارع التابعة للبلدية متهالكة وبحاجة ماسة للصيانة إلا أن كلفة صيانتها كبيرة إذ تحتاج إلى ما يزيد على خمسة ملايين دينار.
وينوه إلى أن البلدية تضع في سلم أولوياتها تنفيذ المشاريع للنهوض بواقع خدمات البنية التحتية والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة اللتين تعاني منهما المنطقة، مشيرا إلى أنه وفي ظل التزايد السكاني واتساع الرقعة الجغرافية، فإن إدامة عمل البلدية وتوفير مصادر دخل جديدة إحدى أهم أولويات العمل للمرحلة المقبلة إذ سيتم خلال العام الحالي العمل على رفع مستوى الخدمات وتحسين شبكة الطرق من خلال فتح وتعبيد وصيانة الشوارع وتقديم خدمات من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين.
ويبين العدوان أنه تم طرح عطاء خلطة إسفلتية لتعبيد الشوارع الرئيسة والأكثر حاجة بكلفة 170 ألف دينار، إضافة إلى مبلغ 760 ألف دينار لتحديث آليات النقل بما فيها الضاغطات والجرافات والآليات التي تحتاجها البلدية لإدامة الأعمال، لافتا إلى أنه جرى رصد مبلغ 200 ألف دينار لبناء مبنى متعدد الأغراض في منطقة النهضة وسيتم بناء مبنيين آخرين في منطقتي الكفرين والروضة على موازنة العام المقبل.
وبين أن البلدية باشرت بطرح عطاء تصريف مياه الأمطار لمنطقتين بكلفة 200 ألف دينار، ومشروع التسمية والترقيم والذي بوشر العمل به، إضافة إلى العمل على حوسبة المخططات الهندسية لكافة مناطق البلدية.
يذكر أن بلدية الشونة الوسطة تضم ثماني مناطق وهي الكرامة والشونة الجديدة والشونة الجنوبية والجوفة والكفرين والروضة والرامة والنهضة، ويزيد عدد سكان هذه المناطق على 70 ألف نسمة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ماحص: حفريات تعدين أسفل تلة المقبرة الجديدة.. هل تهدد انهيارها؟

ماحص.. خيبة أمل شبابية مع استمرار تعثر إنشاء الصالة الرياضية

منذ 9 دقيقة
المركز الصحي الأولي الذي يقدم خدمات صحية لمنطقة البحر الميت السياحية-(الغد)

البحر الميت: خدمات علاجية محدودة ومطالب بإنشاء مركز صحي شامل

منذ23 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-13 at 3.20.00 PM

مسيرة تضامنية مع غزة في السلط

13 تشرين الأول 2023
أحد الشوارع الفرعية بالبلقاء والتي تغيب عنها عمليات الصيانة والتأهيل-(الغد)

"تفاوت الخدمات" بالبلقاء.. شوارع تحظى بالاهتمام وأخرى تعاني الإهمال

12 تشرين الأول 2023
عمال بقطاع الزراعة حيث يستقطب أعدادا متزايدة من عمالة الأطفال في الأغوار الوسطى-(_)

"عمالة الأطفال" بالأغوار.. جهود مكافحة وأرقام صادمة

11 تشرين الأول 2023
العلم الأردني والفلسطيني

مجلس محافظة البلقاء: الأردن لا يحيد عن بوصلة فلسطين

10 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

تغير وجه المنطقة.. حرب شاملة أم سلام شامل؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستمتد الحرب إلى دول ثانية؟

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

هذا ما تخطط له إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

كيف طمأن الرئيس بايدن الفلسطينيين؟

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الترانسفير.. ليس مجرد أمنية!

موفق ملكاوي |اليوم

الغرب وغزة... جذور الفكر العنصري

موفق ملكاوي |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 