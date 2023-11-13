الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تأهيل أطفال عمالة الزراعة.. جهود متواصلة ومشكلة متفاقمة

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عمالة الزراعة
 تكشف مديرة جمعية تطوير وإعمار وادي الأردن سيرين الشريف عن أنه تم تأهيل 150 طفلا وطفلة مؤخرا، يعملون بالقطاع الزراعي بتمكينهم من تلقي تعليمهم وضمان استمرارية انتظامهم بالمدارس.اضافة اعلان
وتضيف الشريف أن فريق مشروع "الحد من أسوأ أشكال عمالة الأطفال في قطاع الزراعة" التابع لمنظمة بلان انترناشونال والممول من مؤسسة الإذاعة السويدية تمكن من استقطاب وبناء قدرات 150 طفلا وطفلة من الجنسيات الأردنية والسورية ممن يعملون في قطاع الزراعة بشكل مباشر أو ممن هم معرضين لخطر العمل بسبب الظروف المعيشية الصعبة.
وتأتي جهود الحد من عمالة الأطفال في مناطق وادي الأردن في وقت تشهد فيه ظاهرة عمل الأطفال بالقطاع الزراعية تناميا مخيفا، بالنظر الى مسوحات ميدانية أجرتها عدة جمعيات خيرية ومؤسسات مجتمع مدني بين عامي 2020 ولغاية عام 2023، كشفت عن أن عدد الأطفال العاملين من الجنسية الأردنية في مناطق الأغوار الوسطى يتجاوز 10 آلاف طفل من كلا الجنسين، في حين يزيد عدد الأطفال العاملين من الجنسية السورية على ألف طفل، إضافة إلى ما يزيد على 300 طفل من مخيمات العمالة الباكستانية، علما أن هذه الأرقام هي العدد الذي تمكنت الجهات المعنية من الوصول اليه.
وتشير الشريف، إلى أن الفريق عمل على تقديم الدعم النفسي الاجتماعي من خلال جلسات المهارات الحياتية الممنهجة التي تهدف إلى مساعدة الأطفال على التكييف بطريقة إيجابية مع الواقع الحالي الذي يعيشونه والبيئة المحيطة.
ونوهت إلى أن الجمعية وضمن رؤيتها "نحو مجتمع خال من عمالة الأطفال" ساعدت الأطفال على بناء شخصية اجتماعية  قادرة على حماية ذاتها من المخاطر المجتمعية والمطالبة بحقوهم الأساسية كأطفال وليس كعاملين، بالإضافة إلى تنمية وبناء مهاراتهم في القراءة والحساب بطريقة رقمية جاذبة باستخدام الأجهزة اللوحية ليكونوا قادرين على نشر الوعي حول مخاطر عمل الأطفال والمطالبة بحقهم في التعليم بدلا من العمل في المزارع.
وأضافت "استكمالا لكل هذه الجهود قامت الجمعية بالتعاون مع فريق المشروع بعمل متابعة للأطفال كل حسب احتياجه، إذ جرى مخاطبة الجهات المختصة في مجالات الحماية والصحة والتعليم لتوفير المتطلبات اللازمة كالرعاية الصحية وتوفير سبل الحماية من الانتهاكات التي قد يتعرض لها بعضهم"، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع  وزارة التربية والتعليم لضمان عودة الأطفال ( وبالأخص الأطفال من ذوي الإعاقة ) لمقاعد الدراسة واستكمال مسيرتهم التعليمية.
وبهدف الحد من عملية التسرب من المدارس قامت الجمعية بالتعاون مع فريق المشروع  بتزويد جميع الأطفال المشاركين في المشروع بحقيبة مدرسية مدعمة بجميع ما يحتاجه الطالب من قرطاسية، والتنسيق مع إدارات المدارس للأخذ بعين الاعتبار الظروف والتجارب المختلفة التي مر ويمر بها هؤلاء الأطفال وما نجم عنها من تأخر في تحصيلهم الأكاديمي لضمان توفير بيئة تعليمية حاضنة لهم، والأخذ بعين الاعتبار احتماليات تفاوت نموهم العاطفي الاجتماعي عن بقية الطلبة من أقرانهم.
يذكر أن ظاهرة عمالة الأطفال بالقطاع الزراعي شهدت تزايدا خلال السنوات الماضية لتصل الى نسب مفزعة، ناهيك عن تزايد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في غياب الوعي والرقابة.
وكانت "الغد" نشرت تقريرا حول عمالة الأطفال بالزراعة بمناطق وادي الأردن، تناول التقرير قضية عمالة الأطفال المتفشية بالأغوار وجهود تدعو بشكل جاد وفعال إلى معالجتها لضمان حماية الأطفال، وضمان حياة كريمة لهم وحصولهم على حقوقهم كاملة وأهمها التعليم والغذاء الصحي والبيئة الآمنة. 
وتضمن التقرير أراء خبراء أرجعوا أسباب عمالة الأطفال إلى عدة عوامل، كالفقر كون الأسر الفقيرة تضطر لاستخدام أبنائها لزيادة دخلها، والتشرد والنزوح، إذ إن الأطفال النازحين واللاجئين عرضة للعمالة بسبب فقدانهم للدعم الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى قلة الوعي بأهمية التعليم والذي يؤدي إلى انخراط الأطفال في العمل بدلا من الدراسة.
كما جاء في التقرير أن جميع الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني تواجه تحديات كبيرة في مكافحة عمالة الأطفال والتي تتركز بشكل أكبر في القطاعات غير الرسمية مثل الزراعة، وورش العمل، والخدمات المنزلية، وغالبا ما يتعرض الأطفال فيها لظروف عمل سيئة تؤثر على تعليمهم وصحتهم النفسية والجسدية، ناهيك عن تعرض بعضهم للعنف والتحرش والاستغلال والاعتداء الجنسي.
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