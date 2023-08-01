الثلاثاء 01 آب 2023
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"تمكين المرأة" في بلدية ماحص تعقد جلسة حوارية بعنوان "تحديث المنظومة السياسية"

صورة واتساب بتاريخ 1445-01-14 في 11.17.17
"تمكين المرأة" في بلدية ماحص تعقد جلسة حوارية بعنوان "تحديث المنظومة السياسية"
عقد في بلدية ماحص/ وحدة تمكين المرأة بالتعاون مع وزارة التنمية السياسية والبرلمانية، أمس الاثنين، جلسة حوارية  تحت عنوان "تحديث المنظومة السياسية" تناولت فيها الدكتورة نايفة اللوزي مديرة مديرية شؤون المجتمع المدني في وزارة التنمية السياسية والبرلمانية قانون الأحزاب الجديد والقوائم الحزبية وعدد مقاعدها وفائدة العمل الحزبي وأهميته في التحديث السياسي والاقتصادي والتنموي كذلك العمل على تغيير الثقافة المجتمعية حول النظرة للانتخابات ورفع المشاركة الانتخابية وتوعية المجتمع بالعمل العام والحزبي.اضافة اعلان

وجرى حوار بين المشاركين، تم من خلاله رفع توصيات ليتم تزويد وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بها.

وأدار الجلسة الحوارية رئيس بلدية ماحص فيصل الشبلي بحضور عضو اللامركزية عبد المجيد العيسى والمدير التنفيذي للبلدية إخلاص السعايدة ومنسق وحدة تمكين المرأة ميسون العبادي وعضو بلدية ماحص نبيلة الشبلي  وسكرتير وحدة التمكين عبير ارتيمة وعدد من أعضاء وحدة التمكين وعدد من أعضاء المجتمع المحلي.
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