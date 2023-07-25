تنفيذ مشروع محطة رفع شفا العامرية بقيمة 1,7 مليون دينار

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وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار بحضور عدد من مسؤولي قطاع المياه اتفاقية تنفيذ مشروع محطة رفع شفا العامرية بقيمة نحو 1,710 مليون دينار لخدمة عدد من التجمعات السكانية في السلط.وأضاف النجار أن المشروع سيعمل على تحسين الواقع البيئي وحماية مصادر المياه الجوفية والسطحية وخاصة الينابيع في المنطقة من التلوث وإيجاد حلول بيئية للأهالي والمجاورين لمحطة رفع شفا العامرية التي تعمل بطاقة 140 م3 في الساعة.وبين أن المشروع سيعمل على نقل المياه إلى محطة السلط المركزية لمعالجتها وفق أفضل المواصفات، وكذلك خدمة التجمعات السكانية غير المخدومة في المناطق المشار إليها، وإيجاد حلول للمشاكل البيئية وخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي.وأكد النجار على القائمين على تنفيذ الأعمال التي ستستمر حوالي 12 شهرا إنهاء جميع الأعمال في الوقت المحدد، داعياً المواطنين إلى التعاون مع سلطة المياه وكوادرها ومنفذي المشروع لسرعة إنجاز الأعمال بما يخدم مصالحهم.