توسعة شارع "البكالوريا".. هل تحل أزمة السير الخانقة بالفحيص؟

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البلقاء - ما يزال أبناء مدينة الفحيص في محافظة البلقاء، ينشدون إيجاد حلول جذرية للحد من الاختناقات المرورية، لا سيما في أوقات الذروة، والتي باتت تسبب أرقا للسكان، في وقت تضع جهات معنية ملف الأزمة على رأس أولوياتهاأبناء الفحيص والمناطق المجاورة لها، يمنون النفس لجهة التخلص من أزمات السير، خاصة بعد توجه لتوسعة جزء من "طريق البكالوريا" على امتداد 110 أمتار، وبسعة 5 أمتار، والذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع عقد بدار البلدية مؤخرا، وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن ورئيس وأعضاء البلدية.وتمتد أزمات السير في الفحيص لتطال العديد من الشوارع، إلا أن ما يعرف بـ"طريق البكالوريا" المؤدي إلى منطقة دابوق في عمان، يعد بؤرة ساخنة، خصوصا في أوقات الذروة، والتي تتمثل ببدء وانتهاء الدوام الرسمي سواء للطلبة أو الموظفين، فضلا عن أن الطريق هو أكثر الطرق ازدحامات بالمركبات، في حين تشهد شوارع أخرى أزمات مرورية بدءا من "دوار شاكر" حتى إشارة أم النعاج باتجاه صويلح، ومن دوار شاكر نفسه أيضا باتجاه "دوار الحصان"، وغيره العديد من الشوارع.إلى ذلك أكد المواطن عماد صويص، أن الاختتناقات المرورية باتت تتفاقم أكثر فأكثر، مع ازدياد أعداد المركبات التي تعبر الفحيص سواء صوب مدينة السلط أو صوب العاصمة.وقال إن الطلبة والموظفين من أهالي الفحيص، يعانون من التأخر على مدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم، رغم أنهم باتوا يلجأون للخروج مبكرا، وذلك بسبب حجم أزمة السير وامتداداتها، لافتا إلى ضرورة إيجاد حل سريع للأزمات في طريق البكالوريا كونه الأكثر حيوية وازدحاما.أما الشابة تالا سعيد والشاب مراد العبادي، فتحدثا عن معاناتهما من أزمات المرور، حيث أكدت سعيد من جهتها أن أزمات السير تشكل بالنسبة لها هما يوميا يعيق وصولها إلى مكان دراستها الجامعية في الموعد المحدد، مشيرة إلى أنها لكي تضمن الوصول دون تأخير، يجب أن تخرج مبكرة جدا.وقالت سعيد، إن أزمات السير لا تقتصر على مدينة الفحيص دون غيرها، إلا أنها أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات تخفف منها قدر الإمكان.الشاب العبادي، الذي يمر من مدينة الفحيص أثناء توجهه لمكان عمله في مدينة السلط عبر طريق "أم النعاج"، أشار إلى أن أزمة السير عند إشارة مرور تقاطع "أم النعاج" باتت مشهدا يوميا اعتاده السائقون، وتحديدا في ساعات الصبح، وكذلك عند انتهاء دوام الموظفين والطلبة.وطالب العبادي، بضرورة إنشاء طرق بديلة تخفف الضغط على الحركة في الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى حلول أخرى تكون قابلة للتطبيق ومن شأنها الحد من الظاهرة.رئيس بلدية الفحيص، عمر العكروش، من جانبه أكد أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع أبو السمن، على المضي بتوسعة جزء من طريق البكالوريا على امتداد 110 أمتار، وبمقدار نحو 5 أمتار.وقال، في تصريح صحفي لـ"الغد"، إنه ولتنفيذ التوسعة، سيتم إزالة عدد من المنازل التي تم قبل أعوام إخلاؤها من ساكنيها، بعد إجراء البلدية التسويات المالية اللازمة مع أصحابها، مضيفا أن الإزالة ستتم بعد طرح عطاء التوسعة من قبل "الأشغال" عقب الانتهاء من استكمال جميع الإجراءات اللازمة التي تسبق طرح العطاء.ووفق العكروش، ستواصل البلدية سعيها في العمل على المضي بحلول أخرى، كإنشاء شارع بديل عبر منطقة الحمر، وكذلك عبر ما يعرف بـ"طريق الماسورة / دير علا"، مشيرا إلى أن الطريق الأخير يواجه معيقات وتحديات تتمثل بكلفته العالية، ووجود الكثير من مواسير المياه التي تزود لواء دير علا، بالإضافة إلى صعوبات تتعلق بطبيعة المنطقة جغرافيا.وتطرق إلى بعض السلوكيات التي من شأنها أن تفاقم أزمة المرور، بينها الاصطفاف المزدوج أمام المحال التجارية على الشوارع الرئيسة، وعدم التزام بعض سائقي الشاحنات بأوقات المرور المحددة لهم خارج أوقات الذروة، لا سيما من يقوم بأعمال التحميل والتنزيل أمام المنشآت التجارية، بالإضافة إلى عدم التزام البعض بـ"كودات البناء"، وتحديدا فيما يتعلق بإنشاء كراجات للمباني تكون مخصصة فقط لاصطفاف المركبات.وأوضح العكروش، أن المجلس البلدي، وبهدف الحد من أزمات السير، قام بتوسعة ساحة بيت الفحيص وتأهيل المنطقة المجاورة لها، واعتبارها مكانا رئيسيا لاصطفاف المركبات على مدار 24 ساعة، وبشكل مجاني، بالإضافة إلى تقليل قطر "دوار الحصان"، بحيث أصبحت حركة مرور المركبات أكثر سلاسة وانسيابية.