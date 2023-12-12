توقيع مذكرة تعاون بين مجلس محافظة البلقاء وجامعة عمان العربية

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بهدف تعزيز التعاون بين مجلس محافظة البلقاء وجامعة عمان العربية وخدمةً لأبنائنا في محافظة البلقاء لإتاحة الفرصة لهم للإلتحاق في البرامج التي تطرحها الجامعة في مختلف كلياتها، قام رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف الأديب العواملة بتوقيع مذكرة تعاون مع جامعة عمان العربية ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان.وتضمنت المذكرة تقديم تسهيلات في دفع الرسوم المستحقة على أقساط الفصول الدراسية من خلال الجامعة.وتقديم خصومات على الساعات الدراسية من مجلس الأمناء لدرجتي البكالوريوس والماجستير.إضافة للحصول على الأولوية في مقاعد منح التفوق في امتحان الدراسة الثانوية على رسوم الساعات الدراسية.على أن يبرز الطالب كتابًا من مجلس محافظة البلقاء يفيد برغبته الحصول على خصم على هذه الأقساط.كما تضمنت المذكرة مشاركة مجلس المحافظة في أي مبادرة فيما يتعلق بإجراء البحوث والدراسات لمنتسبي الجامعة.وحضور ومشاركة مجلس المحافظة في أية مؤتمرات أو ندوات أو دورات تدريبية تعقد في الجامعة.من جهته ثمن العواملة الجهود والمساعي الحثيثة التي قام بها سعادة عضو مجلس المحافظة أسامة الوريكات والتي أثمرت بتوقيع هذه المذكرة، مشيدًا بالوقت ذاته بإسهامات جامعة عمان العربية في تطوير وخدمة المجتمع المحلي إضافة لدعمها ومساندتها الطلبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية.