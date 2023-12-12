الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

توقيع مذكرة تعاون بين مجلس محافظة البلقاء وجامعة عمان العربية

توقيع مذكرة تعاون بين مجلس محافظة البلقاء وجامعة عمان العربية
توقيع مذكرة تعاون بين مجلس محافظة البلقاء وجامعة عمان العربية

بهدف تعزيز التعاون بين مجلس محافظة البلقاء وجامعة عمان العربية وخدمةً لأبنائنا في محافظة البلقاء لإتاحة الفرصة لهم للإلتحاق في البرامج التي تطرحها الجامعة في مختلف كلياتها، قام رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف الأديب العواملة بتوقيع مذكرة تعاون مع جامعة عمان العربية ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان.اضافة اعلان

وتضمنت المذكرة تقديم تسهيلات في دفع الرسوم المستحقة على أقساط الفصول الدراسية من خلال الجامعة.

وتقديم خصومات على الساعات الدراسية من مجلس الأمناء لدرجتي البكالوريوس والماجستير.

إضافة للحصول على الأولوية في مقاعد منح التفوق في امتحان الدراسة الثانوية على رسوم الساعات الدراسية.

على أن يبرز الطالب كتابًا من مجلس محافظة البلقاء يفيد برغبته الحصول على خصم على هذه الأقساط.

كما تضمنت المذكرة مشاركة مجلس المحافظة في أي مبادرة فيما يتعلق بإجراء البحوث والدراسات لمنتسبي الجامعة.
وحضور ومشاركة مجلس المحافظة في أية مؤتمرات أو ندوات أو دورات تدريبية تعقد في الجامعة.
 
من جهته ثمن العواملة الجهود والمساعي الحثيثة التي قام بها سعادة عضو مجلس المحافظة أسامة الوريكات والتي أثمرت بتوقيع هذه المذكرة، مشيدًا بالوقت ذاته بإسهامات جامعة عمان العربية في تطوير وخدمة المجتمع المحلي إضافة لدعمها ومساندتها الطلبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
0101

وسط تلويح بفعالية احتجاجية.. قضية أراضي إسمنت الفحيص تعود للواجهة

10 كانون الأول 2023
1702221609333435400

أسعار الخضار عند مستويات ترضي مزارعي وادي الأردن

10 كانون الأول 2023
العيسوي: الأردن لن يدخر جهدا من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

شيوخ ووجهاء عشائر البلقاوية: الأردنيون يقفون في خندق الوطن خلف قيادته الهاشمية

09 كانون الأول 2023
عمال وطن من بلدية عين الباشا اثناء قيامهم بأعمال التنظيف اليومية-(الغد)

عين الباشا.. تحسين واقع النظافة يصطدم بنقص عمال الوطن

07 كانون الأول 2023
جانب من مشروع كورنيش البحر الميت-(الغد)

"كورنيش البحر الميت".. تأخر الإنجاز يفوت فرصا استثمارية

06 كانون الأول 2023
جامعة البلقاء التطبيقية

"البلقاء التطبيقية" الرابعة محلياً وضمن الفئة (771-780) على مستوى العالم

06 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الصورة والرقم في سرديات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

رؤساء أميركا لا يحكمون ولا يقررون

محمود الخطاطبة |اليوم

كأني أقاوم!

نادر رنتيسي |اليوم

زادتهم صدمة طوفان الأقصى ضلالا وجنونا

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

حقيقة النفقات الرأسمالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

موازنة العام 2024: تحديات وسيناريوهات

رعد التل |اليوم

الأردن وإسرائيل.. تباعد وجودي

سميح المعايطة |اليوم

غزة والإبادة الذكية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات | منذ24 ساعة
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 