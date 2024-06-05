حملات لإزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله

نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن إدارة مصادر المياه للأغوار الشمالية والوسطى / مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية ومديرية المشاغل الشمالية ومديرية الإسناد والصرف الجوفي بالتنسيق مع مرتبات الأمن العام اليوم الأربعاء إزالة الاعتداء على مضخة (99) وحاجز (35) في منطقة الكرامة المتمثل بسحب المياه من القناة بطريقة غير مشروعة لري وحدات زراعية من القناة مباشرة وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين حسب الأصول.

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وتأتي هذه الحملات تنفيذا لبرامج أعمال سلطة وادي الأردن لتقليل الفاقد والحد من استخدامات مياه القناة بطرق غير مشروعة وإيصال المياه للوحدات الزراعية بعدالة .