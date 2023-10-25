خريف دافئ يفرض ترحيل مواعيد الزراعة بوادي الأردن

حابس العدوان

ترحيل مواعيد زراعة المحاصيل بسبب التغيرات المناخية في وادي الأردن، أمر بات شبه حتمي، فيما تأخر تساقط الأمطار واستمرار الأجواء الدافئة لم يدع مجالا حتى للمحاولة، بعد أن أيقن العديد من المزارعين أن الزراعة بمواعيدها المعتادة في الوادي أصبحت مغامرة وقد تقود للخسائر.

اضافة اعلان



ووفق ما أكده مزارعون لـ "الغد" فإن تأخر الهطل المطري، واستمرار الأجواء الدافئة يفرض عليهم تأجيل زراعة أراضيهم حتى منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مبدين مخاوف من تكبد خسائر نتيجة انخفاض أسعار البيع مع استمرار الإنتاج في المناطق الشفوية وتحمل كلف باهظة لمكافحة الآفات الحشرية التي تنشط بشكل كبير مع انحباس الأمطار.



ومن ناحية أخرى، يؤكد مزارعون، أن انحباس الأمطار لفترة متأخرة من الموسم يدعو إلى القلق والخوف كونه مؤشرا غير مطمئن للوضع المائي وما له من تداعيات كبيرة على القطاع الزراعي.



يقول المزارع جميل أحمد، إنه وفي ظل الظروف الحالية من ارتفاع درجات الحرارة وتوفر إنتاج منافس وانخفاض مخزون السدود فان البدء بزراعة المحاصيل يعتبر مخاطرة قد تلحق بالمزارعين خسائر كبيرة، قائلا "اعتاد مزارعو الأغوار على زراعة أراضيهم منتصف أيلول (سبتمبر) من كل عام، إلا أن التغيرات المناخية أجبرتهم على ترحيل مواعيد الزراعة عاما بعد عام إلى أن وصلنا إلى نهاية تشرين الأول (اكتوبر)."



ويضيف، "أن تأجيل زراعة الأرض بسبب الظروف المناخية، سيكون له أثر سلبي على القطاع الزراعي المنهك بالديون اصلا"، موضحا "أن المحاصيل التي ستزرع الآن يبدأ إنتاجها مع اقتراب أربعينية الشتاء وهو وقت لا يستفيد منه المزارع بل يدفع من جيبه للحفاظ على محصوله".



ويبين المزارع نواش اليازجين أن نسبة قليلة جدا من الأراضي الزراعية التي استطاع أصحابها زراعتها حتى الآن والغالبية العظمى تنتظر أن يبدأ موسم الشتاء وهطل الأمطار، موضحا أن زراعة الأرض في ظل الأجواء الحالية سيزيد من مصاعب المزارعين.



ويوضح أن انحباس الأمطار له آثار سلبية كبيرة على المزارعين وعلى القطاع الزراعي بشكل عام، إذ إن تراجع الهطل المطري يزيد من كلف الإنتاج لاضطرار المزارعين بتكثيف عمليات رش المبيدات الحشرية وبشكل متواصل وزيادة عملية الري للحفاظ على المحاصيل، ناهيك عن آثاره على جودة الإنتاج وسعر بيعه في الأسواق المركزية.



ويؤكد اليازجين أن تأخر هطل المطر سيزيد من فرص فشل الموسم بشكل عام، سواء لتأخر الإنتاج أو للكلف الباهظة التي تترتب على ذلك، لافتا إلى أن زراعة الأشتال في الوقت الحالي سيشكل عبئا على المزارع كونها تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه وبشكل يومي مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.



من جانبه، يبين رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن تأخر الهطل المطري عادة ما تكون له تأثيرات طويلة المدى وأخرى آنية كانتشار الآفات الزراعية وارتفاع كلف مكافحتها وتناقص عمر الموسم الزراعي نتيجة قلة الري، في حين تتمثل الآثار طويلة المدى في وصول مخزون السدود إلى مستويات حرجة، وتراجع طاقة المصادر المائية الإنتاجية وتملحها وخاصة الآبار الجوفية التي تعد البديل المتاح لمصادر مياه الري الرئيسة.



ويضيف أن مشكلة شح المياه باتت من أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والتي تضاف إلى قائمة التحديات الأخرى كالتسويق وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع كلف الطاقة وأجور العمالة ونقص التمويل وارتفاع المديونية، لافتا إلى أن تأخر الهطل المطري خلال الفترة المقبلة سيخلق حالة من عدم الاستقرار وضررا كبيرا بالقطاع الزراعي وسيدفع إلى تقليص المساحات المجهزة للزراعة.



بدوره، بين مدير زراعة وادي الأردن المهندس ياسين العدوان أن زراعة الأراضي في وادي الأردن تبدأ من مطلع شهر أيلول (سبتمبر) وتستمر لغاية بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام حسب نوع المحصول، إذ يتم زراعة المحاصيل المكشوفة كالباذنجان في وقت مبكر في حين تتأخر زراعة البيوت البلاستيكية نظرا لارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن بداية زراعة النبات في الأرض فترة مهمة في حياة المحاصيل الزراعية إذ تحتاج فيها إلى رعاية وعناية فائقة وري مستمر لبعض المحاصيل حتى تنمو بشكل أفضل، مما يتطلب كميات مضاعفة من المياه وعمليات مكافحة للآفات الحشرية.



من جانبه، أكد مصدر في سلطة وادي الأردن أن السلطة تعمل ضمن خطط وبرامج إستراتيجيات معدة للتعامل مع التحديات المائية في كافة الظروف خاصة مع تأخر الهطل المطري الذي سيؤثر على المخزون المائي للسدود، لافتا إلى أن السلطة شرعت بتنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها الحفاظ على المصادر المائية وخفض الفاقد المائي واستغلال مياه الأمطار بكل كفاءة.

اقرأ أيضا:

وادي الأردن.. انتهاء الموسم الزراعي على تدني الأسعار وتراجع الإنتاج