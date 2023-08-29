الثلاثاء 29 آب 2023
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ردم 5 آبار مخالفة في الشونة الجنوبية

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ردم 5 آبار مخالفة في الشونة الجنوبية
ردمت وزارة المياه والري، بالتعاون مع السلطات المختصة 5 آبار مخالفة في منطقة الرامة بالشونة الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها واصلت حملاتها لردم الآبار المخالفة وضبط الاعتداءات على مصادر المياه، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات الأمنية من الأمن العام والدرك، والإدارة الملكية لحماية البيئة.اضافة اعلان

وأضافت أن الآبار التي ردمت تسحب يومياً آلاف الأمتار المكعبة من المياه غير الصالحة للشرب وبيعها للصهاريج المخالفة، مشيرة إلى أنه جرى ضبطها وإعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة وإحالة الأوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنها.

وثمنت الوزارة جهود المواطنين الذين يبلغون عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.
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