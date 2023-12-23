سلطة وادي الاردن تعلن حاله الطوارئ المتوسطة وتحذير من تشكل السيول

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عمان-الغد- نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي هذه الليلة ويوم غد الأحد الموافق 24/12/2023 وما يرافقه من هطولات للامطار باذن الله تعالى وتشكل للسيول في مجاري الأودية وارتفاع لمنسوب المياه في التجمعات المائية.تعلن سلطة وادي الاردن عن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمةمن خلال جميع الادارات بالاغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزيه الكوادر والاليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، و الأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.و تهيب سلطة وادي الاردن بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والارواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.وتؤكد سلطة وادي الاردن ان طواقمها المناوبة في جميع ادارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن اقصى درجات الاستجابه وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدةهذا ويمكن الاتصال على الارقام التالية:ادارة مصادر مياه الاغوار الشمالية والوسطى هاتف رقم0780469438ادارة مصادر مياه الاغوار الجنوبية هاتف رقم0781110578