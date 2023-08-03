ضبط شخصين أطلقا عيارات نارية بحفل تخرج في البلقاء

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أكّد مدير شرطة محافظة البلقاء العميد جمعة الحمايدة ، أنه تم ضبط شخصين أطلقا عيارات نارية أثناء حفل تخرج أقيم بالمحافظة، إذ تمت مصادرة الأسلحة واتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.ولفت إلى قيام الأشخاص بإطلاق النار على الرغم من زيارة منزل الخريج وتقديم التهنئة لذويه قبل الحفل والتنبيه عليهم بعدم إطلاق العيارات النارية وتوقيعهم على تعهدات حفاظاً على السلامة العامة.وأضاف العميد الحمايدة، أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية باتت ظاهرة مرفوضة مجتمعياً لما تشكله من خطورة محققة على سلامة القاطنين بالقرب من منزل مطلق العيارات النارية.وأشار إلى أنه وبتوجيهات مباشرة من قيادة الجهاز، يتم رصد هذه الظاهرة عبر دوريات باللباس المدني على مدار الساعة، ويتم متابعة التحقيقات بالبلاغات الواردة كافة، وبكل حزم وسرية.كما بيّن أنه وبالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية يتم عقد أنشطة وبرامج ومبادرات للتحذير من إطلاق العيارات النارية، إضافة إلى لقاءات وزيارات مجتمعية لتوضيح خطورتها والتذكير بممنوعيتها.وفي هذا السياق، حذّرت مديرية الأمن العام من ارتكاب جريمة إطلاق العيارات النارية، مؤكدة تشديد إجراءاتها الميدانية لمراقبة هذه الظاهرة وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع.ودعتْ المديرية المواطنين للتعاون معها ضمن إجراءاتها في التعامل مع حالات إطلاق العيارات النارية والإبلاغ عن مرتكبيها، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية بضرورة رفض هذه الظاهرة ونبذ مرتكبيها وحماية الآمنين من عبثهم.