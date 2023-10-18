ضعف رقابة وقلة وعي.. مناطق تتحول لمكاره صحية بالأغوار

حابس العدوان

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الشونة الجنوبية - في ظل غياب الرقابة وضعف الوعي، تحولت العديد من المناطق في الأغوار الوسطى الى مكب للنفايات في تهديد واضح للنظام البيئي والصحي.الأودية ومداخل البلدات وأطراف التجمعات السكانية والمقابر باتت الأماكن الأقرب والأسهل لدى غالبية السكان للتخلص من النفايات الصلبة خاصة تلك التي لا يمكن وضعها في الحاويات كمخلفات البناء والحيوانات النافقة.الطرح العشوائي للنفايات بات يشكل ظاهرة مقلقة للسكان والجهات المعنية كالبلديات والبيئة على حد سواء، لما لها من آثار سلبية على النظام البيئي والصحي، وتسببها بتشويه المظهر العام وانتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض، ناهيك عن أثرها على التربة والمياه الجوفية.يقول أحمد النواجي من سكان منطقة الروضة، "معاناة مستمرة يعيشها أهالي المنطقة نتيجة إلقاء النفايات على مدخل البلدة الشرقي الذي تحول إلى مكرهة صحية"، مضيفا أن "سكان يقومون بإلقاء مخلفات البناء والنفايات البلاستيكية ويعمدون إلى إحراقها بشكل مستمر ما يؤدي إلى تلوث الأجواء والتشويه للمظهر العام".ويتابع: "كون المنطقة بعيدة عن الأنظار تتكرر عمليات إلقاء النفايات العشوائي بشكل متواصل"، لافتا إلى أن "الأشد ضررا تعمد مربي ماشية إلقاء مواشيهم النافقة في الوادي المحاذي للشارع الرئيس ما يتسبب بانتشار الروائح الكريهة التي تجذب الحيوانات الضارية وتتسبب بانتشار الحشرات الضارة".ويبين عودة الجعارات من منطقة سويمة أن ظاهرة القاء النفايات تعدت الحدود ولم تعد تصرفات فردية بل أضحت وسيلة لتخلص بعض المقاولين ومتعهدي البناء وشركات خدمات معنية بنقل النفايات من الفنادق والشاليهات من النفايات والطمم، قائلا "الأدهى والأمر أن يقوم أصحاب صهاريج النضح بتفريع المياه العادمة في الأودية الأمر الذي قد يشكل كارثة بيئية".ويضيف أن "عدم وجود أي قيود أو ضوابط أسهم في استباحة العديد من المناطق في اللواء وتحويلها إلى ما يشبه مكبات نفايات، دون أي مراعاة للمخاطر البيئة والصحية التي قد تشكلها على الإنسان والحيوان والأرض"، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة هذه الظاهرة ووضع حد للمتسببين في انتشارها للحفاظ على المنطقة التي تعتبر قبلة للسياحة العالمية.ويرى زياد الجبارات أن تنامي هذه الظاهرة التي تجاوزت الأودية ومجاري السيول إلى أطراف المقابر وجوانب الطرق الرئيسة والفرعية يشكل خطرا على السلامة والصحة العامة وانتهاكا خطيرا للبيئة، مطالبا الجهات المعنية بوضع حد لها واتخاذ إجراءات رادعة وحازمة بحق المخالفين.ويلفت إلى أن عملية إحراق النفايات يلحق أضرارا خطيرة بصحة المواطنين، لا سيما ممن يعانون من الأمراض الصدرية كالحساسية والأزمة والربو الحاد، مشيرا إلى أن القاء النفايات وخصوصا بقايا الطعام او الحيوانات النافقة تسبب بانتشار كبير للكلاب الضالة في المنطقة.من جانبه، يقر رئيس بلدية الشونة الوسطى أحمد علي العدوان بوجود ظاهرة القاء مخلفات البناء والحيوانات النافقة على مداخل بعض مناطق البلدية رغم وجود شواخص تحذر من طرح الأنقاض في الأماكن غير المخصصة لذلك وتحت طائلة المسؤولية، مؤكدا أن البلدية تقوم بشكل متواصل بتنظيف هذه الأماكن، إلا أنها سرعان ما تعود إلى سابق عهدها في ظل صعوبة ضبط الفاعلين الذين يستترون بظلام الليل أو خلال ساعات المساء لإلقاء نفاياتهم.ويشير العدوان إلى أن المشكلة تتعلق بسلوك الأفراد ويجب العمل بالتشارك مع الجهات المعنية على رفع مستوى الوعي لدى المواطنين فيما يخص التخلص من النفايات الصلبة، لافتا إلى أن عملية ضبط منتهكي البيئة ليس بالأمر السهل كون المنطقة الجغرافية كبيرة ويوجد فيها الكثير من الأودية ولا يوجد كوادر كافية لمراقبتها على مدار الساعة.بدوره يرى مدير بيئة الأغوار الوسطى المهندس محمد الصقور أن مشكلة طرح الأنقاض والنفايات مشكلة تعاني منها جميع مناطق وادي الأردن ولها آثار سلبية خطيرة على الإنسان والبيئة، موضحا أن أغلب هذه النفايات تنتج عنها روائح كريهة بعد تخمرها وتصبح بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات خاصة الذباب والبعوض.ويشير إلى أن المشكلة تكمن في قلة الوعي المجتمعي لأن وعي المواطن بحجم الأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة سيحد منها بشكل كبير، لافتا إلى أن المديرية تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع الشرطة البيئية لضبط المخالفين، إضافة إلى عقد المحاضرات التوعوية بالتعاون مع المدارس والجمعيات والأندية لزيادة الوعي المجتمعي والحد من انتشار هذه الظاهرة.