عمال الخدمات بمستشفى السلط يطالبون بصرف رواتب الشهر الماضي و"العمل" تتدخل

البلقاء- الغد- نفذ عدد من العاملين في شركة خدمات عامة بمستشفى السلط الحكومي اعتصاما صباح اليوم الاثنين، مطالبين بصرف رواتبهم للشهر الماضي.



وقال أحد العاملين لـ"الغد" إن الشركة قدمت وعودا خلال الفترة الماضية بأنها ستصرف الراتب المتأخر، إلا أنها وفي كل مرة لا تفي بالوعد.



وأضاف أن العمال سيصعدون احتجاجاتهم ما لم يتم صرف رواتبهم اليوم.



من جهته، قال مصدر إداري في المستشفى، إن الإدارة تتواصل أولا بأول مع شركة الخدمات ووزارة الصحة بحيث يتم صرف رواتب العاملين، وأن لا يؤثر ذلك على الخدمات التي يقدمونها للمستشفى.

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وعلمت "الغد" أن مفتشي وزارة العمل تواجدوا منذ ساعات الصباح الباكر في المستشفى، وتعهدت لهم الشركة بدفع رواتب العاملين يوم غد الثلاثاء.