عين الباشا.. أيام وظيفية تسهم بإنقاذ شبان من البطالة

محمد سمور

اضافة اعلان

البلقاء- تعد الأيام الوظيفية التي تنظمها بلدية عين الباشا الكبرى بشكل دوري مستمر، بارقة أمل لأعداد كبيرة من الشبان والفتيات الباحثين عن فرص عمل في مجالات وتخصصات عدة، في ظل وجود أعداد كبيرة منهم في صفوف المتعطلين عن العمل، لا سيما خريجي الجامعات والكليات والمعاهد.ولا توجد أرقام رسمية حول معدل البطالة في لواء عين الباشا الذي يقارب عدد سكانه 200 ألف نسمة، إلا أن أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة، تظهر أن محافظة البلقاء، سجلت أعلى معدل للبطالة في المملكة بنسبة بلغت 26.4 %، في حين بلغت النسبة العامة للبطالة في الأردن 21.9 %.حول ذلك، يقول الناشط في اللواء منذر صالح، إنه ورغم عدم وجود أرقام رسمية لنسب البطالة في اللواء، لكن يمكن اعتبار أنها مرتفعة إلى مستوى عال، لا سيما في صفوف خريجي الجامعات والكليات والمعاهد، معتبرا أن الأيام الوظيفية سواء التي تعقدها البلدية أو غيرها من الجهات، تعد خطوة مهمة لتشغيل ما يمكن تشغيله من أبناء اللواء، بالإضافة إلى أهميتها في خلق حالة من التشبيك الدائم بين مختلف الجهات المعنية في اللواء من جهة، والشركات والمصانع والمؤسسات من جهة أخرى سواء كانت عاملة داخل اللواء أو خارجه.وأضاف صالح، أن الكثير من الشبان والفتيات في اللواء، توجهوا إلى الاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل، فيما توجه آخرون إلى إنشاء مشاريعهم الصغيرة الخاصة، رغم محدودية إمكانياتهم وقدرتهم على تطويرها، إلا أنها تسهم في تحقيق مصدر دخل لهم وإن كان محدودا وربما غير مجد على المدى البعيد، داعيا البلدية ومختلف الجهات المعنية إلى الاستمرار بإقامة الأيام الوظيفية وتكثيفها لما لها من أهمية ودور في انتشال الكثيرين من صفوف البطالة.ويعد برنامج التشغيل الوطني أحد أولويات عمل الحكومة الاقتصادي وتوجهاتها في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاماً، ويهدف لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات الاقتصادية وفي كافة محافظات المملكة.وبموجب البرنامج، يلتزم أصحاب العمل بتوقيع عقد لمدة سنة 12 شهرا يتخللها تدريب في مواقع العمل أو الغرف الصفية من شهر إلى ثلاثة أشهر حسب متطلبات الفرصة، في حين يدعم البرنامج الأجور وكلفة التدريب واشتراكات الضمان وبدل المواصلات.من جهته، قال المدير التنفيذي في بلدية عين الباشا المهندس أحمد الفاعوري لـ"الغد"، إن البلدية وخلال العام الحالي فقط، قامت بتنظيم 7 أيام وظيفية في قاعاتها شارك في كل مرة منها شبان وفتيات يتراوح عددهم في كل يوم وظيفي من 100 إلى 200.وأضاف الفاعوري، أن غالبية هؤلاء الشبان والفتيات يتم بالفعل تشغيلهم في مؤسسات وشركات ومصانع عديدة كتلك العاملة في مجالات الأدوية والألبان والمياه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مع المقاولين ضمن العطاءات الكبيرة التي يتم طرحها في اللواء، لافتا بهذا الخصوص إلى تشغيل نحو 400 شاب في شركة الولاء لخدمات الإعاشة التابعة للقوات المسلحة من خلال أكثر من يوم وظيفي نفذته البلدية مع الشركة.ووفق الفاعوري، فإن البلدية وضمن دورها التنموي العام، تحرص كل الحرص على تكثيف جهودها الرامية إلى تشغيل الشبان والفتيات في اللواء، ومواجهة ظاهرة البطالة، مشددا في الوقت ذاته على استمرار نهجها في إقامة الأيام الوظيفية وتوسيع دائرته ليتسنى لأكبر شريحة مجتمعية الاستفادة منها، لافتا إلى تشاركية البلدية في ذلك مع وزارة العمل.