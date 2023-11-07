فعاليات احتجاجية في البقعة وعين الباشا تضامنا مع غزة (فيديو وصور)

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يشهد مخيم البقعة ولواء عين الباشا، فعاليات احتجاجية شملت إغلاقا للمحال التجارية تضامنا مع غزة، بدأ عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الساعة الثانية ظهرا.وتأتي الفعاليات بدعوة من الأحزاب والقوى والهيئات والشخصيات الوطنية واللجان الشعبية التي قالت في دعوتها إنها تأتي "بالتزامن مع إضراب شعبنا الفلسطيني في الداخل وفاء للشهداء والمقدسات وإسنادا للمقاومة الفلسطينية البطلة في مواجهة العدو الصهيوني".