"فواصل" تصدر تقريرها الثاني لتقييم موقع بلدية السلط الإلكتروني

أصدرت مؤسسة فواصل لتنمية المجتمع المدني تقريرها الثاني لتقييم الموقع الالكتروني لبلدية السلط الكبرى وادائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شمل النصف الأول من عام 2024.

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وبمقارنة أجرتها فواصل مع تقريرها الأول الذي شمل عام 2023 أظهرت النتائج تطور ملحوظ في الموقع الالكتروني للبلدية، حيث أظهر التقرير في محور إمكانية الوصول للموقع تطور في نقطتين الأولى هي تعديل رابط الموقع الالكتروني ليصبح ضمن نطاق رسمي (.gov.jo) إضافة لتطوير الموقع ليصبح باللغتين العربية والانجليزية.



وفي محور سهولة الاستخدام وتصميم الموقع أظهر التقرير تطور في ثلاث نقاط وهي: إضافة شعار البلدية في كافة صفحات الموقع الالكتروني، إضافة أيقونة الصفحة الرئيسية للموقع في كافة صفحات الموقع وإضافة أداة (صندوق) للبحث في الموقع الالكتروني حيث لم تكن هذه النقاط متوفرة في التقرير السابق.



أما محور بيان المحتوى والشفافية فكان الاوفر حظاً في التطورات التي أجرتها البلدية على الموقع حيث أظهر التقرير مجموعة من التحسينات شملت: توفير خارطة لموقع البلدية عبر الموقع الالكتروني وصفحة الفيسبوك، التنوع في طبيعة المنشورات وجودتها بين فيديو وصور ونصوص، تطور في نشر المعلومات الرئيسية عن البلدية من رؤية ورسالة وهيكل تنظيمي ومعلومات اتصال وأخبار، وتوفير أداة لتقديم الآراء حول الموقع الالكتروني وأداة لتقديم الشكاوى الكترونياً، وأشاد التقرير باهتمام البلدية بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير خصائص تعني بتغيير اللون وحجم الخط وقارئ الكتروني ليتمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية من استخدام الموقع.



كما أظهر التقرير نشاط أكبر للبلدية عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك حيث بلغ عدد منشورات البلدية من 1/1 – 31/5/2024 110 منشور مقارنة ب 119 منشور خلال عام 2023 بما يعادل ضعف عدد المنشورات إضافة لبدء البلدية بنشر عطاءاتها على صفحة فيسبوك بما فيه تعزيز لمبدأ الشفافية.



من جانبه قال مدير عام فواصل المحامي راغب شريم أن الهدف من هذه التقارير هو تطوير وتجويد العمل البلدي ويبدو أن الهدف بدأ يتحقق باستجابة البلدية لعدد كبير من الملاحظات والتوصيات التي قدمتها فواصل في تقريرها السابق وعكسها بشكل ملحوظ على الموقع الالكتروني، وأضاف شريم أن فواصل ستطلق تقريرها الثاني حول أداء البلدية والذي يتضمن تقييم مستوى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبلدية في نهاية الشهر الجاري.



وقدم التقرير مجموعة من التوصيات لتطوير الموقع الالكتروني بشكل أكبر منها، ضرورة أن تعمل البلدية على نشر خطتها الاستراتيجية ودليل احتياجات محدث، نشر موازنة البلدية والتشريعات ذات العلاقة، زيادة المشاركة والتفاعل بين البلدية والمستخدمين من خلال الرد على التعليقات وتفعيل النقاشات الالكترونية والمشاورات والاستطلاعلات، توفير اداة طباعة في الموقع الالكتروني.



يأتي هذا التقرير ضمن فعاليات مشروع نزاهة الذي تنفذه فواصل بالتعاون مع مركز الحياة راصد وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.