 
الإثنين 20 أيار 2024
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"فواصل" تعقد اجتماع قاع المدينة في السلط بعنوان "الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية والاستثمار"

جانب من اجتماع قاع المدينة في السلط بعنوان "الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية والاستثمار"
جانب من اجتماع قاع المدينة في السلط بعنوان "الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية والاستثمار"
عقدت مؤسسة فواصل لتنمية المجتمع المدني تحت رعاية محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، اجتماع قاع المدينة في السلط بعنوان "الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية والاستثمار"، بحضور كل من: نائب عن محافظ محافظة البلقاء سامر سويد، رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، مدير مؤسسة إعمار السلط خلدون خريسات، المهندس موسى الساكت، وعضو المجلس البلدي في بلدية السلط الكبرى المهندس مثنى عربيات. اضافة اعلان

وناقش الحضور الواقع الاقتصادي والاستثماري في محافظة البلقاء، خصوصا في مدينة السلط والتحديات والفرص الاقتصادية في المدينة، حيث تناولت الجلسة أدوار كل من البلديات ومجلس المحافظة في التنمية الاقتصادية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة للحديث عن دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي لغايات تعزيز التنمية الاقتصادية.

وخلصت الجلسة إلى مجموعة من الملاحظات والتوصيات الموجهة لبلدية السلط الكبرى لغايات التسهيل على المواطنين، خصوصاً أصحاب المشاريع الاقتصادية والمنزلية.

وتأتي هذه الجلسات ضمن فعاليات مشروع نزاهة الذي تنفذه مؤسسة فواصل بالتعاون مع مركز الحياة راصد وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
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