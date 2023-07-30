الإثنين 31 تموز 2023
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لتحصيل ديونها على السكان.. بلدية الفحيص تلوح بـ"إجراءات قانونية"

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أحد الشوارع التجارية الرئيسة بمدينة الفحيص-(الغد)
البلقاء-مع استمرار عجز بلدية الفحيص عن تحصيل مستحقاتها المالية على مواطنين ومحال ومنشآت تجارية، بات "التقاضي" خيارا أخيرا، يفرضه ضعف الموازنة واعتمادها على التحصيلات في تقديم الخدمات للمدينة وسكانها.اضافة اعلان
ويؤثر عدم الالتزام بتسديد ضريبة الأبنية والمسقفات وترخيص المحال التجارية المنشآت المتنوعة، سلبا على مستوى تقديم الخدمات، بالنظر الى موازنة البلدية التي لا تتجاوز 5 ملايين دينار. 
وكانت أعلنت البلدية بأكثر من طريقة، من بينها النشر عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، عن "ضرورة مراجعة بلدية الفحيص لتسوية جميع الأمور المالية المتعلقة بضريبة الأبنية والمسقفات والتي تراكمت خلال السنوات السابقة لتجنيب المواطنين تراكم الغرامات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين". 
كما خاطبت أصحاب المحال والمنشآت التجارية في المدينة بضرورة ترخيص وتجديد رخص المهن لمنشآتهم، لمن تجاوز المهلة المحددة، على أن يتم مراجعة قسم رخص المهن في البلدية والسير بإجراءات التراخيص وحسب الأصول، وخلال مدة أقصاها أسبوع، وخلافا لذلك ستضطر كوادر التفتيش والرقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتخلف عن الموعد".
وحاولت "الغد" الحصول على مزيد من التفاصيل والتوضيحات من رئيس بلدية الفحيص عمر عكروش، إلا أنه لم يجب، فيما أكد مصدر في البلدية، أن موازنة البلدية البالغة نحو 5 ملايين دينار، تعد متواضعة لمدينة بحجم الفحيص فيها كثافة سكانية وأعداد كبيرة من المحال والمراكز التجارية والكبرى.
وقال المصدر طالبا عدم نشر اسمه، إن ذلك الأمر يدفع البلدية للضغط على المتخلفين عن سداد مستحقاتها سواء فيما يتعلق بضريبة الأبنية والمسقفات أو تراخيص المحال التجارية.
وأضاف، أنه لا يملك أرقاما دقيقة لعدد تلك المحال والمراكز في الفحيص، وأيضا حجم المبالغ المستحقة للبلدية، لكنه أشار إلى أن عدد المحال يبلغ نحو 1500، فيما تصل المبالغ المستحقة إلى عشرات الآلاف.
ووفق المصدر، فإن "العبء الخدمي والمالي على البلدية ثقيل، لا سيما فيما يتعلق بإنجاز المشاريع وخدمات البنية التحتية وأعمال النظافة وغيرها"، متطرقا على وجه التحديد إلى عبء التكاليف المالية لتنظيم شوارع جديدة وفتحها وتعبيدها.
وبشأن عدد موظفي البلدية ونسبة رواتبهم من موازنة البلدية، قال إن هناك نحو 170 موظفا في البلدية، وتشكل رواتبهم ما نسبته 30 % من الموازنة.
وشدد المصدر على أن "التزام الجميع بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم، يمكن البلدية من تطوير مستوى خدماتها، وإنجاز المزيد من المشاريع لمدينة الفحيص، بما يعود بالنفع في نهاية الأمر على سكانها". 
وأشار إلى أن "البلدية أبدت مرونة تجاه ملف التحصيلات على مدى السنوات الماضية، مراعاة للأوضاع في جائحة كورونا وتداعياتها التي أثرت على الأوضاع المالية للمواطنين وأصحاب المصالح التجارية، لكنها لا تستطيع الاستمرار في التغاضي عن تحصيل مستحقاتها خشية تضرر مستوى الخدمات وتدنيها".
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